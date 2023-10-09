Кадыров заявил о готовности отправить в Израиль миротворцев

Фото: kremlin.ru
Чеченский лидер Рамзан Кадыров поддержал палестинскую сторону в конфликте с Израилем и заявил о готовности отправить в зону конфликта миротворцев, в своем Telegram-канале.
«Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее», - прокомментировал ситуацию Кадыров.
Он также призвал лидеров исламских государств объединиться и остановить бомбежки мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков.
В настоящий момент под израильскими ударами в секторе Газа погибли 687 человек, еще 3726 доставлены в медицинские учреждения с ранениями разной степени тяжести.
Читайте также:
«Мама, я люблю тебя»: 12-летний мальчик попрощался с семьей, прежде чем его забрали ХАМАС
В ХАМАС заявили, что в плену находятся десятки людей с двойным гражданством
Ицхак Герцог: Столько евреев не погибало за один день даже со время холокоста
Евгения Парфентьева