Кадыров заявил о пресечении попытки устроить беспорядки в Чечне

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские власти ночью 29 октября оперативно пресекли попытку устроить беспорядки в республике. Об этом пишет «Лента.ру».
«Полицейские и росгвардейцы также были приведены в готовность, чтобы среагировать на любую провокацию», — добавил чеченский лидер.
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