Кадыров опроверг слухи о своей болезни

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров и депутат Госдумы Адам Делимханов вышли в прямой эфир в Instagram*. Делимханов опубликовал соответствующее видео в своем Телеграм-канале.
«Собака лает, караван идет. Собаки лают, нужно здесь говорить. Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем. Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить», — заявил Кадыров.
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Диана Аванесян