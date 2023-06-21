Кадыров рассказал о потерях ВСУ на фронте

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Кадыров рассказал о заявлении Алаудинова о больших потерях ВСУ на фронте
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о потерях украинских формирований по всей линии боевого соприкосновения. Об этом он рассказал в своем телеграмм-канале.
По словам главы региона, российские военнослужащие уничтожают технику противника иностранного производства и вражеские укрепрайоны. Он также сослался на высказывание командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, которое он сделал в эфире Первого канала накануне. Кадыров подчеркнул, что бойцы чеченского подразделения защищают ответственный участок фронта. Он также добавил, что ВСУ выстроили подземный город, что создает трудности при выполнении боевых задач.
Ранее «Радио 1» сообщало, что западные страны испытывают на украинских бойцах биологические препараты.
По словам главы региона, российские военнослужащие уничтожают технику противника иностранного производства и вражеские укрепрайоны. Он также сослался на высказывание командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, которое он сделал в эфире Первого канала накануне. Кадыров подчеркнул, что бойцы чеченского подразделения защищают ответственный участок фронта. Он также добавил, что ВСУ выстроили подземный город, что создает трудности при выполнении боевых задач.
Анастасия Крестьянова