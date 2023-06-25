Кадыров высоко оценила действия чеченских бойцов в Ростове-на-Дону

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Чеченские бойцы оперативно прибыли в город для предотвращения возможных столкновений между военными ЧВК «Вагнер» и силовыми структурами. Открытой конфронтации, по словам Кадырова, удалось избежать.
«Оцениваю их действия как крайне эффективные и продуманные. Любая самодеятельность в жилом городе могла неизбежно привести к массовым жертвам», — добавил глава республики.
Ранее Кадыров сообщил, что он призывал основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина отказаться от своих коммерческих стремлений и не смешивать их с вопросами, имеющими государственное значение.
Напомним, 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день он заявил о блокировке Ростова и желании «пойти на Москву».