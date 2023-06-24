Кадыров заявил, что чеченские бойцы «выехали в зону напряженности»

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«Происходящее — это не ультиматум Министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению», — сказал он.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что бойцы «Вагнера» должны быть вместе с народом и выполнять приказы президента России Владимира Путина. Он отметил, что все проблемы и беды в России происходили только из-за предательства, внутреннего раскола и измены элит.