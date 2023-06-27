Кадыров заявил о предотвращении попытки украинской ДРГ прорваться на территорию РФ

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Глава Чечни Кадыров заявил о предотвращении попытки украинской ДРГ прорваться в Белгородскую область
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченским подразделениям удалось отразить попытку прорыва украинской ДРГ в направлении двух сел в Белгородской области, пишет издание РИА Новости.
По его словам, действия подразделений были эффективными и слаженными. Он отметил, что бойцы сумели заранее собрать разведывательную информацию и опередить врага. Противник был уничтожен артиллерийским огнем, заявил Кадыров.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Кадыров высоко оценил действия чеченских бойцов в Ростове-на-Дону.
По его словам, действия подразделений были эффективными и слаженными. Он отметил, что бойцы сумели заранее собрать разведывательную информацию и опередить врага. Противник был уничтожен артиллерийским огнем, заявил Кадыров.
Анастасия Крестьянова