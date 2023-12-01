«Как обиженка на бывшего реагирует»: Депутат Рады набросилась на Залужного

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВС Украины Валерий Залужный на фоне конфликта с офисом президента Зеленского проявляет в Сети излишнюю активность. Об этом она написала на своей странице в Facebook.*
«Валерий Федорович снова в Facebook*. Вы блогер? Ну реально, как «обиженка» на бывшего реагирует», - говорится в публикации.
Таким образом Безуглая оценила реакцию Залужного на пост украинского волонтера Юрия Касьянова о военном совете с участием Зеленского, министра обороны Рустема Умерова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, на котором сам главком отсутствовал.
«Найдите на картинке Залужного», — прокомментировал свой пост волонтёр. Залужный в свою очередь оставил под постом Касьянова удивленный эмодзи.
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Диана Аванесян