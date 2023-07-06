Как развить эмоциональный интеллект?

В Испании детей с малых лет учат выражать свои эмоции. В будущем это поможет им не поддаваться гневу или страху в ответственный момент, не прятать грусть и не бояться признаться в любви. Это путь к успеху, здоровью и счастливой жизни. Приятная новость в том, что начать развивать эмоциональный интеллект можно в любом возрасте.