Как развить эмоциональный интеллект?

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В Испании детей с малых лет учат выражать свои эмоции. В будущем это поможет им не поддаваться гневу или страху в ответственный момент, не прятать грусть и не бояться признаться в любви. Это путь к успеху, здоровью и счастливой жизни. Приятная новость в том, что начать развивать эмоциональный интеллект можно в любом возрасте.
Как жить в ладу с собственной головой? В каждом выпуске мы отвечаем на этот вопрос профессионально. Подкаст студии Р1 от Ирины Прокопьевой — психолога и ведущей тренингов эффективной коммуникации.
Екатерина Клепко