Фото: istockphoto/Alberto Masnovo
Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли премьер-министра Испании Педро Санчеса. Они от лица некоего «африканского политика» обсудили с ним зерновую сделку.
О своем разговоре с испанским политиком российские пранкеры рассказали в своем телеграм-канале. По их словам, Санчес сильно переживает по поводу зерновой сделки, однако выступил решительно против снятия санкций с некоторых российских банков ради ее возобновления.
Вован и Лексус также отметили обсудили с главой испанского правительства ситуацию в Африке. Здесь Санчес высказался против вывода европейских военных с Черного континента. По его словам, нельзя допустить, чтобы Россия оставалась ведущим игроком в регионе.
У пранкеров в свете этого сложилось впечатление, что премьер-министр Испании просто не слишком хорошо знаком с историей и не знает о «великом» колониальном прошлом своей страны. Каким-то непонятным образом он воспринимает шаги по вмешательству во внутренние дела африканских стран как способ противодействия империализму, воплощением которого в его воспаленном мозгу выступает как раз Россия, а не Испания, «огнем и мечом» уничтожавшая целые народы в угоду своим колониальным амбициям.
Читайте также:
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с министром Валтонен
Русские пранкеры развели американского политика, и он признал провал антироссийских санкций
Пранкеры вывели экс-главу МИД Великобритании на чистую воду
Вован и Лексус также отметили обсудили с главой испанского правительства ситуацию в Африке. Здесь Санчес высказался против вывода европейских военных с Черного континента. По его словам, нельзя допустить, чтобы Россия оставалась ведущим игроком в регионе.
Читайте также:
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с министром Валтонен
Русские пранкеры развели американского политика, и он признал провал антироссийских санкций
Пранкеры вывели экс-главу МИД Великобритании на чистую воду
Александр Бойцов