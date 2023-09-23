Канада наложила санкции на Олимпийского чемпиона Нагорного

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный оказался в санкционном списке Канады.
Об этом сказано на официальном сайте правительства страны.
26-летний Никита Нагорный попал в список из 42-х человек, санкции в отношении которых вступили в силу 20 сентября, пишет РИА Новости. В их числе министр труда Антон Котяков, глава Россотрудничества Евгений Примаков, МГИМО и его ректор Анатолий Торкунов, политологи Фёдор Лукьянов, Андрей Кортунов, Дмитрий Тренин, управляющий директор ВЭБ. РФ Александр Мачевский
Никита Нагорный завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио в командном турнире. Также является серебряным и бронзовым призёром Олимпиады, трехкратным чемпионом мира. На параде Победы в 2022 году возглавлял парадный расчет военно-патриотического движения «Юнармия».
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26-летний Никита Нагорный попал в список из 42-х человек, санкции в отношении которых вступили в силу 20 сентября, пишет РИА Новости. В их числе министр труда Антон Котяков, глава Россотрудничества Евгений Примаков, МГИМО и его ректор Анатолий Торкунов, политологи Фёдор Лукьянов, Андрей Кортунов, Дмитрий Тренин, управляющий директор ВЭБ. РФ Александр Мачевский
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Мария Фирсова