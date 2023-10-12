Канада выделила поборникам украинских нацистов 2,2 миллиона долларов

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Канадское правительство выделило свыше 2,2 миллионов долларов организациям, которые занимаются прославлением украинских коллаборационистов времен Второй мировой войны, сообщает издание Forward.
По данным издания, канадские власти предоставили гранты, суммарно превышающие 2,2 миллиона долларов, по меньшей мере восьми организациям за последние семь лет. Эти организации либо проявляли поддержку ветеранам из дивизии «Галичина» войск СС, либо восхваляли нацистских коллаборационистов.
Forward указывает, что канадские гранты выделялись различными государственными агентствами и программами, охватывающими разные аспекты общественной жизни, включая сохранение канадской культуры, социальное и экономическое развитие, и общественную безопасность.
Большая часть выделенных средств была направлена Конгрессу украинцев Канады, организации, которая в том числе придает значение истории дивизии «Галичина» войск СС и активно поддерживает памятник, установленный этой дивизией в одном из торонтских пригородов. За период с 2016 по 2022 год Конгресс украинцев Канады получил от канадского правительства около 1,5 миллиона долларов.
Помимо этого, государственные гранты также были выделены газете New Pathway, которая заявила о поддержке памятника Роману Шухевичу, нацистскому коллаборационисту, установленного в Канаде.
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Forward указывает, что канадские гранты выделялись различными государственными агентствами и программами, охватывающими разные аспекты общественной жизни, включая сохранение канадской культуры, социальное и экономическое развитие, и общественную безопасность.
Помимо этого, государственные гранты также были выделены газете New Pathway, которая заявила о поддержке памятника Роману Шухевичу, нацистскому коллаборационисту, установленного в Канаде.
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Артем Кузьмин