Канада ввела санкции против Охлобыстина, Михалкова, Киркорова, Тимати, Иосифа Пригожина

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Канада внесла в санкционный список ряд российских деятелей культуры, в него вошли: Иван Охлобыстин, Иосиф Пригожин, Никита Михалков, Филипп Киркоров, Тимати, SHAMAN, Валерия, Дмитрий Харатьян.
Кроме того, в список персональных санкций вошли российские министры. Сообщается, что ограничения коснулись 25 юридических лиц.
В санкционный перечень вошли российские сотовые операторы и ряд платежных систем.
Напомним, прежде сообщалось, что Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова. Его включение в ограничительные списки Лондон назвал ошибкой.
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Анастасия Крестьянова