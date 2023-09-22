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Канада ввела санкции против нескольких десятков физических и юридических лиц РФ

22 сентября 2023, 23:21
Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

На сайте Министерства иностранных дел Канады появилось обновление списка антироссийских санкций. Под ограничения попали еще 42 человека и 21 юридическое лицо.
В их числе министр труда Антон Котяков, глава Россотрудничества Евгений Примаков, МГИМО и его ректор Анатолий Торкунов, политологи Фёдор Лукьянов, Андрей Кортунов, Дмитрий Тренин, гимнаст Никита Нагорный, управляющий директор ВЭБ. РФ Александр Мачевский

Также под ограничения попали Высшая школа экономики (ВШЭ), движения «Юнармия» и «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР), клуб «Валдай», Русское географическое общество, Национальный комитет по исследованию БРИКС, а также издания «Взгляд» и «Комсомольская правда» и оборонные предприятия Ковровский механический завод и «Точмаш».


Ранее стало известно, что Канада выделит порядка 24 миллионов долларов на поставки средств ПВО Украине. Об этом сообщается на сайте правительства североамериканской страны, где опубликовано заявление от имени министра национальной обороны Билла Блэра. Уточняется, что средства пойдут в международное партнёрство под руководством Великобритании, созданное в июне 2023 года. В него также входят США, Дания и Нидерланды. Организация занимается поставками Украине средств ПВО.

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#санкции
#россия
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В Польше предостерегли Зеленского от новых оскорблений
Моравецкий предостерег Зеленского от последующих оскорблений в адрес Польши
22 сентября 2023, 22:02

Фото: iStock/Ruma Aktar

Премьер-министр Матеуш Моравецкий предостерег президента Украины Владимира Зеленского от новых оскорблений в адрес своей страны, передает телеканал TVP.
«Я хочу сказать Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не позволят», - заявил Моравецкий во время встречи с избирателями.

Он подчеркнул, что Польша оказывает активную поддержку Украине, посылая все новое вооружение. Однако, по его словам, в первую очередь Польша должна думать о себе о вооружать себя. Моравецкий отметил, что Польша будет отстаивать свои интересы.

Зерновые споры между Киевом и Варшавой привели к серьезному конфликту между странами. Украина стала угрожать Польше экономическими санкциями. Варшава в ответ заявила о прекращении поставок оружия и предупредили о потере европейской перспективы для Украины.

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#украина
#вооружение
#оон
#польша
#сво
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В США предрекли Зеленскому мрачное будущее
Экс-разведчик Риттер: Зеленского отстранят от власти из-за поражения ВСУ
22 сентября 2023, 21:19

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Будущее президента Украины Владимира Зеленского в качестве президента Украины будет мрачным из-за поражений ВСУ под его командованием. Так считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Ему бросили вызов дома. Его политическое будущее под большим вопросом. Украинская армия повержена на поле боя. Вопрос сейчас не в том, когда начнется коллапс ВСУ, это произойдет рано или поздно. Главное, когда падет украинское правительство», — рассуждает Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он предположил, что Зеленского отстранят от власти, так как именно под его командование ВСУ лишились 400 тысяч человек. Также уничтожено большое число вооружения, переданного Украине странами Запада. Таким образом, Риттер уверен, что Зеленского ожидает довольно мрачное будущее.

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#сша
#армия
#правительство
#человек
#всу
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В Венгрии заявили, что санкции против России провалились
Сийярто: Санкции Запада против России провалились, они не работают
22 сентября 2023, 20:05

Фото: iStock/Sitthipong Pengjan

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции против России провалились. Такое мнение он выразил после проведенных переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на ГА ООН в Нью-Йорке.
«Мы не видим, что санкции работают, они провалились. Одной из их целей было поставить Россию на колени, а второй - достичь мира. Сейчас уже был 11-й пакет санкций», - так ответил Сийярто на вопрос, будет ли Венгрия присоединяться к антироссийским санкциям.

По его словам, несмотря на то, что Россия сталкивается с некоторыми сложностями, все равно на колени не встала, а мир на Украине не приблизился.

Ранее Сийярто рассказал, что партнеры Венгрии по НАТО и Евросоюзу настоятельно рекомендовали членам делегации страны не встречаться с представителями России и Белоруссии во время Генеральной ассамблеи ООН.

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#россия
#санкции
#мир
#венгрия
#рф
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Польша заинтересована в эскалации конфликта с Украиной
Do Rzeczy: Польша заинтересована в эскалации конфликта с Украиной
22 сентября 2023, 19:44

Фото: iStock/delray77

Правительство Польши заинтересовано в эскалации конфликта с Украиной, это происходит накануне предстоящих выборов в стране. Так считает политолог Павел Мусялек в интервью Do Rzeczy.
По его словам, избирательная кампания, проводимая в Польше, не способствует нормализации отношений с Украиной.

«Усталость общества от конфликта, а также непростая экономическая ситуация в Польше приводят к тому, что у польских политиков нет особо сильной мотивации для разрешения этого кризиса, наоборот, они заинтересованы в его эскалации», - заявил Мусялек.

Однако он считает, что по завершению предвыборной кампании Польша уже не вернется к прежним отношениям с Украиной. Атмосферы братства больше не будет, отметил эксперт. При этом между простыми украинцами и поляками теплые отношения, возможно, сохранятся, но правительства этих стран еще долго будут продолжать жесткую политику в отношении друг друга.

Зерновые споры между Киевом и Варшавой привели к серьезному конфликту между странами. Украина стала угрожать Польше экономическими санкциями. Варшава в ответ заявила о прекращении поставок оружия и предупредили о потере европейской перспективы для Украины.

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#эксперт
#украина
#отношения
#польша
#запад
#рф
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Зампред Совфеда Косачёв: Запад намеренно искажает исторические факты
22 сентября 2023, 18:51

Фото: iStock/Dennis Swanson - Studio 101 West Photography

Западные политики намеренно искажают исторические факты, чтобы продвигать свою позицию. Об этом в беседе с Общественной службой новостей заявил зампред Совфеда РФ Константин Косачёв.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в намеренном искажении исторических фактов. Фон дер Ляйен похвалила главу кабмина Японии Фумио Кисиде за помощь Украине, вспомнив о сбросе ядерной бомбы на Хиросиму и Нагасаки (семья Кисиде погибла в результате этой бомбардировки). При этом глава ЕК не уточнила, что эту трагедию для всего японского народа привнесли США. Она обвинила в этом Россию, заявив, что страна может вновь воспользоваться ядерным оружием.

Собеседник ОСН заявил, что после подобных инцидентов Россия должна свести к минимуму все дальнейшие взаимоотношения со всеми представителями западных стран, поскольку они способны на любую ложь, лишь бы подвинуть свою позицию.

При этом Косачёв утверждает, что России нет смысла объявлять протесты виновникам сложившейся ситуации, поскольку у страны с ЕК слишком натянутые отношения. Единственная возможность осудить слова фон дер Ляйен – активно обсуждать эту тему и критиковать заявления западных политиков, направленные против России.

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#ядерное оружие
#россия
#евросоюз
#япония
#политика
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США приняли важное решение в отношении Украины
США передадут Украине небольшую партию ракет ATACMS
22 сентября 2023, 18:04

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент США Джо Байден уведомил своего украинского коллегу Владимира Зеленского о передаче Киеву небольшого количества дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает NBC.
Однако сроки передачи этих ракет Украине пока не уточняются.

При этом, по данным The Washington Post, США могут передать Украине ракеты ATACMS, оснащенные кассетными бомбами. Они позволят ВСУ наносить удары по территориям России, удаленным от линии соприкосновения.

Напомним, накануне советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в новый пакет американской военной помощи Украине не войдут дальнобойные ракеты ATACMS, такое решение принял американский президент Джо Байден. Уточняется, что в новый пакет помощи для Украины вошли средства ПВО и кассетные боеприпасы. При этом обсуждение о передаче Украине дальнобойных ракет будет продолжено.

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#сша
#президент
#всу
#ракеты
#байден
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Сенатор США и автор антироссийских санкций Мендес обвиняется в коррупции
22 сентября 2023, 17:57

Фото: istockphoto/rarrarorro

Прокуратура США обвинила сенатора-демократа Роберта Мендеса в коррупции. Он является главой международного комитета американского сената и одним из основных авторов антироссийских санкций.
Сообщение об этом прокуратура южного округа Нью-Йорка  опубликовала в социальной сети X (бывший Twitter). В обвинительном заключении указано, что во время санкционированного обыска в доме у Мендеса  были обнаружены предметы роскоши, дорогой автомобиль, а также золотые слитки стоимостью свыше 100  тысяч долларов.

Вместе с сенатором, представляющим штат Нью-Джерси, обвинения были предъявлены также его супруге Надин. Чету Мендесов обвиняют в  коррупционных отношениях с тремя бизнесменами из родного штата сенатора. У супругов также нашли свыше 550 тысяч долларов наличными, которые были спрятаны в конвертах, одежде, шкафах и сейфе. Мендес выразил готовность сотрудничать со следствием и надежду на то, что дело будет «успешно закрыто».

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#дело
#автомобиль
#прокуратура
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#сша
#санкции
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Ракетный удар по штабу черноморского флота: чем Россия ответит США
ВСУ ударили ракетами по штабу Черноморского флота в Севастополе: подробности
22 сентября 2023, 17:27

Фото: iStock/grynold

Украинские военнослужащие нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. О том, какое отношение к произошедшему имеет США и каким будет ответ России, расскажет редакция «Радио 1».

Как ВСУ атаковали Севастополь 22 сентября


22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграмм-канале, что по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар. Он предупредил местных жителей о мерах предосторожности и призвал не приближаться к осколкам ракеты при их обнаружении. Глава региона указал на необходимость сохранять спокойствие.

Через несколько минут Развожаев вновь обратился к жителям и гостям города и заявил, что возможна еще одна атака. Глава региона призвал людей не покидать здания и не выезжать в центр города. Он также сообщил, что в готовность приведены спецслужбы и дополнительные резервы техники.

В 14:12 по мск Развожаев сообщил об отмене ракетной и авиационной опасности в своем телеграм-канале. Губернатор Севастополя сообщил, что ударной волной от взрыва были выбиты стекла в десяти жилых домах, расположенных в центре города. Он сообщил, что вице-губернатору региона поручено подсчитать ущерб, нанесенный ударом противника по объекту инфраструктуры.

 

ВСУ ударили ракетой по штабу Черноморского флота

 
Сообщается, что украинские военнослужащие нанесли удар в Севастополе крылатой ракетой Storm Shadow американского производства. Предельная дальность ракеты составляет 560 километров.

 

Американский «Боинг» над Черным морем во время атаки на Севастополь


Член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, в беседе с изданием «Радио 1» сообщил, что во время ракетной атаки по Севастополю в небо над Чёрным морем поднялся разведывательный Boeing P-8A «Посейдон» ВМС США. Он пояснил, что разведывательный самолет мог координировать удар ВСУ по штабу Черноморского флота. Рогов заявил, что «Посейдон» находился в момент удара в Севастополе на самой высокой точке в Румынии, расстояние до места удара по прямой не превышает 300 км. По его словам, разведывательный самолет имеет на борту аппаратуру, которая помогает вести разведку на большом расстоянии. Он также заявил, что «корень зла сидит не в Киеве в бункере, а намного дальше».

Эксперт также раскрыл, чем выгоден ракетный удар по Севастополю президенту Украины Владимиру Зеленскому. Таким образом глава киевского режима оправдывает поставки вооружения западного производства на Украину, также он демонстрирует западным кураторам свою самостоятельность и бесстрашие, заявил Рогов.

 

В Севастополе эвакуируют жильцов близлежащих домов для уборки обломков ракеты
В Севастополе эвакуируют жильцов близлежащих домов для уборки обломков ракеты

Минобороны: один военный пропал без вести при ракетном ударе по штабу ЧФ

 
Минобороны РФ сообщило, что в результате удара по штабу Черноморского флота, один человек пропал без вести. Прежде появилась информация, что один из военнослужащих погиб, однако министерство сведения опровергло.
О нескольких пострадавших при ракетной атаке на Севастополь сообщил телеграм – канал «112». По информации портала, ранения получили шесть человек.


Как Россия ответит на удар по штабу ЧФ РФ


Ракетный удар по штабу Черноморского флота прокомментировал бывший командующий ЧФ Владимир Комоедов. Он заявил, что пришло время для нанесения ударов по зданиям Минобороны, Генштаба Украины и администрации Владимира Зеленского.

События в Севастополе прокомментировала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. В своем телеграм-канале она написала, что удар по Севастополю был нанесен коллективным Западом и обострение конфликта будет продолжаться, пока Москва не предъявит ультиматум о том, что отношение к западным кураторам Украины будет как к военному противнику и стороне конфликта, какими они являются на самом деле.  
 
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На Украине высмеяли желание Зеленского изменить Устав ООН
Экс-советник Кучмы Соскин высмеял желание Зеленского изменить Устав ООН
22 сентября 2023, 17:04

Фото: iStock/Askolds

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об изменении Устава ООН, которое он сделал в рамках своего выступления в Совете Безопасности является бессмысленным и абсурдным. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин
«Зеленский размахнулся по изменению Совета Безопасности ООН. Это смешно», – отметил Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, визит Зеленского в Вашингтон полностью провалился, так как ему отказали в выступлении перед членами конгресса США.

Напомним, спикер палаты представителей США Кевин Маккарти не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить перед членами конгресса из-за напряженного графика американских законодателей. Кроме того, Маккарти напомнил, что Зеленский уже выступал перед членами конгресса в конце прошлого года, когда её спикером была член демократической партии Нэнси Пелоси.

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