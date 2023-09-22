Канада ввела санкции против нескольких десятков физических и юридических лиц РФ

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На сайте Министерства иностранных дел Канады появилось обновление списка антироссийских санкций. Под ограничения попали еще 42 человека и 21 юридическое лицо.
В их числе министр труда Антон Котяков, глава Россотрудничества Евгений Примаков, МГИМО и его ректор Анатолий Торкунов, политологи Фёдор Лукьянов, Андрей Кортунов, Дмитрий Тренин, гимнаст Никита Нагорный, управляющий директор ВЭБ. РФ Александр Мачевский
Также под ограничения попали Высшая школа экономики (ВШЭ), движения «Юнармия» и «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР), клуб «Валдай», Русское географическое общество, Национальный комитет по исследованию БРИКС, а также издания «Взгляд» и «Комсомольская правда» и оборонные предприятия Ковровский механический завод и «Точмаш».
Ранее стало известно, что Канада выделит порядка 24 миллионов долларов на поставки средств ПВО Украине. Об этом сообщается на сайте правительства североамериканской страны, где опубликовано заявление от имени министра национальной обороны Билла Блэра. Уточняется, что средства пойдут в международное партнёрство под руководством Великобритании, созданное в июне 2023 года. В него также входят США, Дания и Нидерланды. Организация занимается поставками Украине средств ПВО.
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Также под ограничения попали Высшая школа экономики (ВШЭ), движения «Юнармия» и «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР), клуб «Валдай», Русское географическое общество, Национальный комитет по исследованию БРИКС, а также издания «Взгляд» и «Комсомольская правда» и оборонные предприятия Ковровский механический завод и «Точмаш».
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Артем Путинцев