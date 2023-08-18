Канада ввела санкции против трех московских судов и 15 физических лиц

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Канада ввела санкции против Басманного, Хамовнического и Московского городского суда, а также 15 физических лиц в рамках мер против РФ. Об этом сообщает правительство страны.
Сообщается, что физические лица, против которых ввели рестрикции, — представители областей юстиции и безопасности в России.
Напомним, ранее выяснилось, что власти США планируют принять меры против Турции из-за ее действий, которые Вашингтон расценил в качестве помощи России с обходом международных санкций. Дипломатический источник в Анкаре заявил, что утверждения Запада о том, что Турция якобы помогает РФ обходить санкции – чушь.
По словам источника, у Турции особая роль в посредничестве по урегулированию украинской ситуации. Он также отметил, что США уведомили Турцию о последствиях помощи РФ в обходе рестрикций.
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Напомним, ранее выяснилось, что власти США планируют принять меры против Турции из-за ее действий, которые Вашингтон расценил в качестве помощи России с обходом международных санкций. Дипломатический источник в Анкаре заявил, что утверждения Запада о том, что Турция якобы помогает РФ обходить санкции – чушь.
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Екатерина Коршунова