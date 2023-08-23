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Канада вводит санкции против четырех физических и 29 юридических лиц в России

23 августа 2023, 16:58

Фото: iStock/AlexLMX

Канада вводит санкции против 4 физических и 29 юридических лиц в РФ. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
По словам Трюдо, принимаемые меры направлены на убеждение РФ покинуть всю территорию Украины.

Ранее Канада ввела санкции против Басманного, Хамовнического и Московского городского суда, а также 15 физических лиц в рамках мер против РФ. Сообщается, что физические лица, против которых ввели рестрикции, — представители областей юстиции и безопасности в России.


Напомним, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций.

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Глава Литвы назвал Украину Европой и пообещал NASAMS
Президент Литвы пообещал Украине 200 миллионов евро и системы NASAMS
23 августа 2023, 16:34

Фото: iStock/Racide

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о намерении направить Киеву 200 миллионов евро в качестве военной поддержки.
Отмечается, что главы стран накануне встретились в Киеве. Президент Литвы также заверил Зеленского, что Украина получит новый пакет военной помощи, в который войдут системы NASAMS. Кроме того, власти страны утвердили план многолетней помощи Киеву. 

​Правительство Литвы опубликовало информацию о том, что военное оборудование прибудет в Киев ​уже в сентябре текущего года.

Гитанас Науседа назвал Украину Европой и заявил, что страна продолжит помогать ей как в военном плане, так и во вступлении в НАТО. 

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#украина
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#план
#нато
#киев
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Глава Мособлизбиркома Берёзкин назвал главную задачу текущего этапа предвыборной кампании
23 августа 2023, 15:59

Фото: Мособлизбирком

Главная задача нынешнего этапа избирательной кампании в Подмосковье – информирование избирателей, в том числе с помощью подомового обхода. Об этом заявил глава Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин.
«Основная задача для нас на этом этапе – информирование избирателей. Даты, время, информация об участках и процессе голосования – всё это мы доводим до жителей всеми возможными способами. Прежде всего я имею в виду подомовой обход. Члены участковых избирательных комиссий обходят избирателей, отвечают на вопросы, уточняют адрес, номер их участка и многие другое», – пояснил Берёзкин в интервью РИА Новости. 
Он назвал главным новшеством кампании-2023 дистанционное электронное голосование. Оно позволит жителям Московской области принять участие в голосовании из любой точки региона и мира.
«Кроме того, каждый избирательный участок будет оснащён веб-камерами. Он помогу нам напрямую решать возникающие вопросы с участковыми избиркомами в дни голосования», – добавил Берёзкин.  
В этом году в Подмосковье состоятся выборы губернатора. Они будут проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. Помимо этого, пройдут выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка и Лобня. Планируются и дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17. 

Отдать голоса можно будет как на избирательном участке, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании нужно подать заявление через портал госуслуг до 4 сентября. Зарегистрировавшемуся избирателю нужно будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. 
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#мособлизбирком
#илья берёзкин
#выборы
#голосование
#едг
#единый день голосования
#дэг
#подмосковье
#московская область
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Видеонаблюдение на выборах охватит все подмосковные участки
23 августа 2023, 15:48

Фото: Istockphoto / Supersmario

Камеры и видеорегистраторы будут работать на всех избирательных участках Подмосковья. Единый день голосования пройдёт со стопроцентным охватом системой видеонаблюдения, сообщил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин.
«По видеонаблюдению у нас будет охват 100%. 786 участков, то есть 20%, будет оборудовано камерами, а 3199 УИК, или 80%, станут использовать видеорегистраторы», – сказал Берёзкин в интервью РИА Новости. 
Он добавил, что во время голосования 935 участков будут оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней – КОИБами. Это позволит считать голоса избирателей автоматически. На остальных участках протоколы об итогах голосования будут снабжены QR-кодами.
 
В этом году в Подмосковье состоятся выборы губернатора. Они будут проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. Помимо этого, пройдут выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка и Лобня. Планируются и дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17. 

Отдать голоса можно будет как на избирательном участке, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании нужно подать заявление через портал госуслуг до 4 сентября. Зарегистрировавшемуся избирателю нужно будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. 
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#дэг
#едг
#выбор
#голосование
#видеонаблюдение
#камеры
#илья берёзкин
#мособлизбирком
#подмосковье
#московская область
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В МИД пообещали ответить на атаки ВСУ
МИД: Москва не оставит без ответа атаки Киева на российские города
23 августа 2023, 15:42

Фото: iStock/Ilya Burov

Москва не оставит без ответа атаки Киева на гражданские объекты России, заявили в МИД РФ.
«Не оставят их без ответа и наши вооружённые силы, выполняющие сверхважные задачи по денацификации и демилитаризации Украины», - говорится в заявлении на официальном сайте министерства.

В ночь на 23 августа Вооруженные силы Украины попытались атаковать Москву с помощью трех беспилотников. В результате, два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен силами РЭБ и потерпел крушение, упав на строящееся здание «Москва-Сити».

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Путин: страны БРИКС выступают против гегемонии и политики неоколониализма
23 августа 2023, 15:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС выступают за формирование многополярного порядка, в котором соблюдались бы ключевые принципы международного права. Об этом Путин сообщил, выступая на саммите БРИКС.
Глава российского государства отметил, что страны БРИКС не принимают гегемонии, "пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности" и основанной на ней политики неоколониализма. Путин подчеркнул, что к тяжелому конфликту на Украине привело стремление некоторых государств сохранить свою гегемонию.

Ранее Путин заявил, что действия России на Украине обусловлены необходимостью положить конец войне, которую киевский режим развязал против мирных, а Запад ее поддержал. Российский лидер отметил, что Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции и свой язык.

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#россия
#традиции
#страны
#язык
#режим
#лидер
#запад
#путин
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Зеленский снизошел до Финляндии – он согласился принять ненужные им истребители
Зеленский: Украина готова принять у Финляндии F-18, если они ей не нужны
23 августа 2023, 14:24

Фото: iStock/TebNad

Украина готова принять ненужные Финляндии истребители F-18, заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
«Наш приоритет F-16, но взяли бы мы (F-18), как вам сказать, даже не знаю. Вопрос зависит точно не от нас. Мы берем все, что нам дают, готовы учиться, что плывет и летает. Если Финляндии не нужны F-18, мы с удовольствием, а вы сможете нам с этим помочь? Мы будем благодарны», - прокомментировал ситуацию Зеленский. 

Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что российские системы противовоздушной безопасности легко расправятся с истребителями F-16, которые в скором времени собираются передать Киеву. Эксперт напомнил обо всех нюансах, которые помешают Украине реализовать потенциал F-16. У Киева нет пилотов, способных управляться с этими истребителями, нет средств и необходимых инструментов для их починки и поддержания в боеспособном состоянии.

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#владимир зеленский
#финляндия
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Путин: Гегемония Запада привела к конфликту на Украине
Президент Путин: Желание Запада сохранить гегемонию привело к кризису на Украине
23 августа 2023, 13:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что к конфликту на Украине привела гегемония Запада. Об этом он сообщил в ходе своего выступления по видеосвязи на саммите лидеров БРИКС.
По его словам, именно стремление Запада к сохранению гегемонии привело к вооруженному конфликту на Украине. В стране был совершен государственный переворот, которому поспособствовали западные союзники. 

Глава государства также напомнил о войне, которая была начата против мирных граждан Донбасса. Президент подчеркнул, что это была война на истребление, которая длилась более восьми лет. 

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#россия
#президент
#война
#страны
#путин
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Моди: Индия поддерживает расширение БРИКС
23 августа 2023, 13:33

Фото: iStock/NatanaelGinting

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия полностью поддерживает расширение БРИКС. Об этом Моди сообщил, выступая на саммите БРИКС.
«Во время председательства Индии мы определили БРИКС как группу, вырабатывающую гибкие, инклюзивные и коллективные решения. Семь лет спустя мы можем сказать, что БРИКС будет разрушать барьеры, оживлять экономику, стимулировать инновации, создавать возможности и формировать будущее», — подчеркнул Моди.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что КНР искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС. Лидер КНР отметил, что страны БРИКС и более 50 стран собрались в Южной Африке не для того, чтобы выбирать сторону или участвовать в блоковой конфронтации, а для создания масштабной структуры мирного развития.

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#зеленский
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Путин: Россия ценит попытки коллег по БРИКС урегулировать украинский кризис
23 августа 2023, 13:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ высоко ценит попытки коллег по БРИКС мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом Путин сообщил, выступая на саммите БРИКС.
«Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которе принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами», — отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что действия России на Украине обусловлены необходимостью положить конец войне, которую киевский режим развязал против мирных, а Запад ее поддержал. По словам российского лидера, Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции и свой язык, свое будущее.

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#россия
#традиции
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#язык
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#путин
#киев
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