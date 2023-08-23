Канада вводит санкции против четырех физических и 29 юридических лиц в России

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Канада вводит санкции против 4 физических и 29 юридических лиц в РФ. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
По словам Трюдо, принимаемые меры направлены на убеждение РФ покинуть всю территорию Украины.
Ранее Канада ввела санкции против Басманного, Хамовнического и Московского городского суда, а также 15 физических лиц в рамках мер против РФ. Сообщается, что физические лица, против которых ввели рестрикции, — представители областей юстиции и безопасности в России.
Напомним, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций.
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Ранее Канада ввела санкции против Басманного, Хамовнического и Московского городского суда, а также 15 физических лиц в рамках мер против РФ. Сообщается, что физические лица, против которых ввели рестрикции, — представители областей юстиции и безопасности в России.
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Екатерина Коршунова