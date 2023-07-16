Радио1
Главная / Новости / Политика/ Канцелярия Эрдогана: Турция поддерживает расширение НАТО ради стабильности

Канцелярия Эрдогана: Турция поддерживает расширение НАТО ради стабильности

16 июля 2023, 02:06

Фото: iStock/MarianVejcik

Турция поддерживает расширение НАТО ради обеспечения стабильности, а не против Швеции, Финляндии или любой другой страны. Об этом заявили в канцелярии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана
«Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а чтобы сделать альянс полномасштабной организацией безопасности», — написал в статье для журнала Middle East Eye Фахреттин Алтун, глава управления по связям администрации Эрдогана.

По мысли Алтуна, расширение Североатлантического альянса — это ключ к долгосрочному миру и стабильности. Чиновник также отметил, что официальная Анкара в любом случае продолжит быть критически важным партнером и союзником во всех новых инициативах НАТО.


10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Эрдоган обещал как можно скорее передать заявку Швеции на членство в НАТО на ратификацию в парламент. По сообщению телеканала CNN Türk, заявка Швеции о вступлении в НАТО может быть ратифицирована парламентом Турции уже во время осенней сессии.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Швеция сможет вступить в НАТО только тогда, когда Турция войдет в Евросоюз.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО летом прошлого года. С этого момента 28 членов блока ратифицировали договоры о приеме государств в НАТО. Блокировали процесс только Венгрия и Турция.

Читайте также:

Столтенберг: Эрдоган пообещал как можно скорее передать в турецкий парламент заявку о вступлении Швеции в НАТО

Эрдоган: Перед вхождением Швеции в НАТО надо принять Турцию в ЕС

В Турции назвали вступление Швеции в НАТО «несбыточной мечтой»
#Турция
#НАТО
#расширение НАТО
#Швеция
#Финляндия
Читайте нас в
Подоляк заявил о непричастности Украины к подготовке покушений на Симоньян и Собчак
16 июля 2023, 03:05

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждает, что Украина непричастна к подготовке убийств главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.
«Они совершенно точно нам не нужны. Это очевидные вещи. Они абсолютно точно ни на что не влияют», — заявил в эфире телемарафона Подоляк, слова которого цитирует украинское агентство УНИАН. 

Он также заметил, что ни Симоньян, ни Собчак  «не играют какую-то важную роль в происходящем и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном мире». 

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, которую пытались организовать по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) с помощью членов националистической группировки «Параграф-88».

В числе шестерых подозреваемых, которых задержали в Москве и Рязанской области, есть лица, не достигшие 18 лет.

Читайте также:

Часть подозреваемых в подготовке убийства Симоньян и Собчак – несовершеннолетние

ФСБ: Предотвращена подготовка убийства журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак

СК РФ отказался возбуждать уголовное дело против Собчак
#Михаил Подоляк
#Украина
#СБУ
#покушения
#Маргарита Симоньян
Читайте нас в
CNN: Министр финансов США Джанет Йеллен наелась в Китае галлюциногенных грибов
16 июля 2023, 01:40

Фото: iStock/Yarygin

Глава американского Минфина Джанет Йеллен в ходе своего визита в Китай употребила в пищу грибы, известные своими галлюциногенными эффектами. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
По сведениям телеканала, Йеллен со своей командой после приземления в аэропорту Пекина отправилась в ресторан юньнаньской кухни, где заказала сразу четыре порции диких грибов Lanmaoa asiatica, произрастающих в провинции Юньнань. Эти грибы считаются ядовитыми, поскольку после их употребления в пищу возможны сильные галлюцинации.

При этом обслуживающий персонал ресторана, где побывала Йеллен, заверил, что поданные грибы были приготовлены правильно и с соблюдением техники безопасности.

Читайте также:

В Москве владелец грибной наркоплантации в шкафах маскировал закладки под камень

Житель Петербурга отравился препаратами с мухоморами, которые принимал от стресса

Подросток из Москвы попытался бросить курить мухоморами
#Джанет Йеллен
#Китай
#грибы
#галлюцинации
Читайте нас в
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху попал в больницу с обезвоживанием
16 июля 2023, 00:38

Фото: сайт Кремля

Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали, сообщают израильские СМИ. Как рассказали в его канцелярии, предварительным диагнозом случившегося является обезвоживание.
Издание Walla со ссылкой на собственные источники пишет, что Нетаньяху потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой, после чего его привезли в госпиталь на неотложке. В офисе премьера заявили, что он «в хорошем состоянии» и проходит медицинское обследование в больнице Шеба в пригороде Тель-Авива.

Позже сам Нетаньяху поблагодарил врачей за помощь и заявил, что чувствует себя очень хорошо после недомогания, вызванного обезвоживанием. Видеообращение премьера публиковали радио Kan и портал Ynet.

Глава правительства Израиля объяснил, что попал в больницу после того, как провел весь день вместе с супругой на озере ​Кинерет, в жаркую погоду, ​без достаточного количества воды и головного убора. Нетаньяху призвал израильтян в жаркие дни пить больше воды и беречься от тепловых ударов.

По сообщениям радио Kan, Биньямин Нетаньяху остается на ночь в госпитале под наблюдением кардиологов, еженедельное заседание кабмина перенесено с 16 на 17 июля.

Читайте также:

Нетаньяху заявил о появлении у границ Израиля оружия, которое Запад поставляет ВСУ

Премьер-министр Израиля согласился отложить судебную реформу до мая при одном условии

Премьер Израиля сообщил об угрозе своего убийства
#Израиль
#Биньямин Нетаньяху
#госпитализация
Читайте нас в
El País: На Канарах из-за лесного пожара эвакуировали больше двух тысяч человек
16 июля 2023, 00:14

Фото: iStock/Toa55

Более двух тысяч человек были эвакуированы на Канарских островах из-за возникшего несколько дней назад лесного пожара. Об этом сообщила в субботу, 15 июля, испанская газета El País.
Возгорание произошло 14 июля на канарском острове Пальма в районе населенного пункта Эль-Пинар-де-Пунтагорда. Пожар охватил 4,5 тыс. га леса, его пока не удается взять под контроль. Полностью сгорела дюжина домов. В борьбе с пожаром, по информации издания, сейчас задействованы четыре вертолета и столько же наземных пожарных команд.

Как сообщил журналистам президент Канарских островов Фернандо Клавихо, число потенциально эвакуируемого населения, может достичь тысячи человек. Понимая это, власти Пальмы обратились за помощью к другим островам архипелага, таким как Гомера и Тенерифе.

Читайте также:

Лесной пожар вспыхнул у аэропорта турецкого Бодрума

МЧС: в тюменском селе Успенка удалось отстоять от огня более тысячи домов

Мощный лесной пожар вспыхнул в штате Нью-Джерси
#лесные пожары
#Испания
#Канарские острова
#эвакуация людей
Читайте нас в
WT: В США опустошаются собственные запасы оружия из-за помощи Украине
15 июля 2023, 20:49

Фото: iStock/alexkich

В США наблюдается дефицит вооружения из-за помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Times.
Высокопоставленные американские чиновники, в том числе и президент Байден, уже несколько дней сообщают о стремительном сокращении запасов боеприпасов в США. У специалистов по национальной безопасности возникают опасения, что из-за возникшей проблемы Вашингтон может стать уязвимым в случае, если США окажутся участником какого-либо мирового конфликта, например, между Китаем и Тайванем. 

Одновременно с этим США продолжают помогать Украине и даже сообщают об увеличении поставок кассетных боеприпасов. Отправка этого вида оружия была раскритикована, однако автор статьи предполагает, что такое решение было принято американскими властями из практических соображений.

«Запасы однозарядных, а не кассетных боеприпасов по всему миру и на Украине на исходе и вот-вот будут исчерпаны. Таким образом, трудный, но необходимый выбор, предоставлять ли им кассетные боеприпасы, сводился к следующему: если мы этого не сделаем, тогда у них кончатся боеприпасы. Если у них кончатся боеприпасы, они окажутся беззащитными», – заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью MSNBC на этой неделе.

Кроме того, издание указало на то, что поставка Украине вооружения стала самой крупной передачей военной техники и оружия США другой стране в новейшей истории.

Читайте также:

Маск назвал поставки кассетных боеприпасов Украине лицемерием

NYT: Пентагон считает, что кассетные снаряды не сразу помогут ВСУ

В Пентагоне подтвердили передачу кассетных боеприпасов Киеву
#США
#вооружение
Читайте нас в
Полковник Макгрегор: в случае войны Россия заполнит Атлантику атомными подводными лодками
15 июля 2023, 20:13

Фото: istockphoto/vorminbeeld

В случае прямого военного конфликта со Штатами Россия сможет направить в Атлантический океан целый атомный подводный флот, который способен уничтожить Америку. Об этом в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
В случае начала войны с Россией, самое глупое, что может сделать Вашингтон — это угрожать противнику ядерным оружием, отметил полковник. Русские смогут заполнить своими атомными субмаринами Атлантику, а также и Тихий океан, где им без сомнения окажут поддержку военно-морские силы Китайской Народной Республики, передает РИА Новости.

Макгрегор уточнил, что, на его взгляд, Соединенные Штаты на текущий момент не обладают аналогичными возможностями, так как большая часть американских атомных подводных лодок находится в ремонте. С ним согласны аналитики агентства Bloomberg, которые ранее, ссылаясь на данные исследовательской службы конгресса, сообщали, что почти 40% американских субмарин выведены из эксплуатации для проведения ремонтных работ, что делают страну уязвимой.

Читайте также:

Полковник Макгрегор: Зеленский пытается скрыть правду о состоянии ВСУ

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор отметил мощь армии России

Экс-советник Пентагона Макгрегор считает, что США разрушили Украину вместо РФ

#подводная лодка
#Атлантика
#США
#Россия
#Макгрегор
#конфликт
Читайте нас в
В Стамбуле перестали выдавать вид на жительства иностранцам
15 июля 2023, 19:57

Фото: iStock/9parusnikov

В Стамбуле приостановили выдачу вида на жительство иностранцам. Об этом сообщает газета Milliyet.
«Выдача ВНЖ иностранцам в Стамбуле, где проживают более одного миллиона 294 тысяч иностранных граждан, приостановлена — за исключением случаев необходимости», — сказано в статье.

В октябре 2022 года турецкие власти приступили к постепенному «закрытию» нескольких районов Стамбула и других городов для получения первичного ВНЖ. В Стамбуле изначально «закрыли» десять районов, но сейчас приказ распространился на весь город. Это происходит из-за большого количества мигрантов. В настоящее время число приезжих составляет по неофициальным данным более семи миллионов. 

Однако в исключительном порядке ВНЖ будет выдаваться людям, приехавшим в Турцию для обучения, лечения или международной торговли.

Читайте также:

Примерно 289 детей погибли в 2023 году, пытаясь попасть в Европу

Украинские беженцы в Великобритании не могут найти работу

В Италию за 4 дня прибыли около 4 тысяч нелегальных мигрантов
#ВНЖ
#Стамбул
#миграция
Читайте нас в
Маск назвал поставки кассетных боеприпасов Украине лицемерием
15 июля 2023, 19:28

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал отправку США кассетных боеприпасов на Украину лицемерием. Об этом он написал в своём Twitter.
Он также напомнил, что США всегда осуждали страны, которые применяли кассетные снаряды. «Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие», – написал Маск.

По мнению предпринимателя, такой решение, принятое правительством государства, повлечёт за собой негативные последствия.

Ранее аналитики и официальные лица в США заявили, что кассетные боеприпасы не окажут необходимого влияния сразу.
Для того, чтобы они начали работать и приводили к поставленным целям, США должны значительно увеличить количество боеприпасов, отправляемых на Украину. 

Читайте также:

NYT: Пентагон считает, что кассетные снаряды не сразу помогут ВСУ

В Пентагоне подтвердили передачу кассетных боеприпасов Киеву

ВСУ применили кассетные боеприпасы на Южно-Донецком направлении

#боеприпасы
#ВСУ
#США
Читайте нас в
Военный аналитик Шон Белл рассказал, чем завершится СВО
15 июля 2023, 18:46

Фото: iStock/3dmitry

Исход конфликта между Россией и Украиной может завершиться подписанием мирного договора. Об этом заявил британский военный аналитик Шон Белл в колонке для Sky News.
«Если никто из сторон — ни украинская, ни российская — не одержит победу и не достигнет своих стратегических целей, то конфликт завершится только подписанием мирного соглашения», — сказал Белл.

Также он уточнил, что перед началом переговоров о мире Россия и Украина должны будут убедиться, что находятся в полной безопасности.

Кроме того, Белл прокомментировал итоги саммита НАТО. Он заявил, что перед вступлением в альянс, страну анализируют по специальным критериям. По его мнению, Украина точно не сможет выполнить требования к членству в ближайшее время. 

Читайте также:

Полковник Макгрегор: Зеленский пытается скрыть правду о состоянии ВСУ

Le Monde: Индия и Франция работают над новым планом решения конфликта России и Украины

Джонсон: Украина должна быть принята в НАТО без условий
#Россия
#Украина
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников