Канцелярия Эрдогана: Турция поддерживает расширение НАТО ради стабильности

Фото: iStock/MarianVejcik
Турция поддерживает расширение НАТО ради обеспечения стабильности, а не против Швеции, Финляндии или любой другой страны. Об этом заявили в канцелярии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана
«Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а чтобы сделать альянс полномасштабной организацией безопасности», — написал в статье для журнала Middle East Eye Фахреттин Алтун, глава управления по связям администрации Эрдогана.По мысли Алтуна, расширение Североатлантического альянса — это ключ к долгосрочному миру и стабильности. Чиновник также отметил, что официальная Анкара в любом случае продолжит быть критически важным партнером и союзником во всех новых инициативах НАТО.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Швеция сможет вступить в НАТО только тогда, когда Турция войдет в Евросоюз.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО летом прошлого года. С этого момента 28 членов блока ратифицировали договоры о приеме государств в НАТО. Блокировали процесс только Венгрия и Турция.
Читайте также:
Столтенберг: Эрдоган пообещал как можно скорее передать в турецкий парламент заявку о вступлении Швеции в НАТО
Эрдоган: Перед вхождением Швеции в НАТО надо принять Турцию в ЕС
В Турции назвали вступление Швеции в НАТО «несбыточной мечтой»
Артем Путинцев