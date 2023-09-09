Кандидат в губернаторы Подмосковья Жигарев проголосовал в Красногорске

Фото: Мособлизбирком
Кандидат в губернаторы Подмосковья от ЛДПР Кирилл Жигарев проголосовал в Красногорске. Об этом сообщает Мособлизбирком.
Напомним, что 8, 9 и 10 сентября в Московской области проходят выборы губернатора. Зарегистрированы четыре кандидата – Андрей Воробьёв от «Единой России», Александр Наумов от КПРФ, Кирилл Жигарев от ЛДПР и Анатолий Никитин от «Справедливой России».
В ходе беседы с журналистами в Центре мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Московской области в Одинцове Жигарев рассказал, что принял участие в голосовании по месту своей прописки – в городском округе Красногорск.
Он призвал жителей Московской области участвовать в выборах, поскольку, «чем больше людей проголосует, тем ярче будет результат».
Кроме того, Жигарев заявил, что важно бороться со стереотипами о том, что голос одного гражданина ни на чём не скажется. По его словам, учитывается выбор каждого, поэтому нужно активно принимать участие в голосовании.
Ранее кандидат в губернаторы Подмосковья Никитин от партии «Справедливая Россия» принял участие в голосовании на избирательном участке в Коломне.
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В ходе беседы с журналистами в Центре мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Московской области в Одинцове Жигарев рассказал, что принял участие в голосовании по месту своей прописки – в городском округе Красногорск.
Кроме того, Жигарев заявил, что важно бороться со стереотипами о том, что голос одного гражданина ни на чём не скажется. По его словам, учитывается выбор каждого, поэтому нужно активно принимать участие в голосовании.
Ранее кандидат в губернаторы Подмосковья Никитин от партии «Справедливая Россия» принял участие в голосовании на избирательном участке в Коломне.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова