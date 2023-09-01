Кандидат в президенты признал вину США в подрыве «Северных потоков»

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В интервью телеканалу Fox News предприниматель, а также потенциальный кандидат от Республиканской партии на пост президента Вивек Рамасвами выразил мнение о совершенной США ошибке, из-за подрыва российского газопровода «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
Политик обсудил также ситуацию на Украине, где он выразил намерение добиться соглашения с Москвой, предложив «заморозить» линию фронта и дать «крепкое обязательство» не включать Киев в структуру НАТО. Кроме этого, он выразил стремление «отделить» Россию от Китая, считая альянс этих двух стран «главной угрозой» для США.
В ответ на комментарий ведущего о важности экономических связей России с Китаем, Рамасвами выразил свою точку зрения о том, что причиной этой ситуации стала неудачная политика США.
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В ответ на комментарий ведущего о важности экономических связей России с Китаем, Рамасвами выразил свою точку зрения о том, что причиной этой ситуации стала неудачная политика США.
«Причина, по которой эти отношения ценны, заключается в наших собственных ошибках, связанных с тем, как мы отрезали Россию от Запада, подорвав газопроводы „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“, и ввели санкции против России», - заявил Рамасвами.В списке республиканских кандидатов на участие в выборах-2024, Вивек Рамасвами занимает третью позицию, уступая экс-президенту Дональду Трампу и губернатору Флориды Рону Десантису.
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Артем Кузьмин