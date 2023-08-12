Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО

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Кандидат от Республиканской партии на пост президента США Вивек Рамасвами в Twitter заявил, что при его избрании обеспечит, чтобы Украина не стала членом НАТО, при условии выполнения ряда требований со стороны Москвы.
«Мы будем поддерживать сохранение текущих границ, возобновим экономические связи с Россией и предоставим гарантии, что Украина не будет принята в НАТО взамен на прекращение военного сотрудничества России с Китаем, перемещение ядерного оружия из Калининграда и сокращение ее военного присутствия в Западном полушарии», — сообщил Рамасвами.В июле, политик высказал мнение о необходимости договоренности между Вашингтоном и Москвой о непринятии Украины в НАТО в обмен на обещание России не углублять связи с Китаем.
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Артем Кузьмин