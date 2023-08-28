Кандидат в президенты США пообещал снять санкции с России

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами рассказал, какие меры примет в отношении России, если в 2024 году будет избран новым американским лидером.
Рамасвами написал об этом в собственной колонке в издании American Conservative.
По мнению Рамасвами, единственная сторона, которая выигрывает от затянувшегося конфликта на Украине - это Китай. Кандидат в президенты хочет пойти на выгодные договоренности с Россией, которую он пообещал посетить в 2025 году, и принести мир на Украину.
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«Я приму российский контроль над занятыми территориями и обязуюсь заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем. Я положу конец санкциям и верну Россию обратно на мировой рынок», - прокомментировал ситуацию политик.
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Евгения Парфентьева