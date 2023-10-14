Кандидат в президенты США посоветовал «проваливать» из страны всем недовольным

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии и губернатор Флориды Рон Десантис у себя в соцсетях посоветовал всем недовольным людям «проваливать» из страны.
Он подчеркнул, что, по его мнению, никто не должен иметь право оставаться в США, если им не нравятся ценности этой страны, и выразил мнение, что разрешение на пребывание в Соединенных Штатах следует лишать всех, кто не разделяет эти ценности. Это мнение политика затрагивает как лиц, незаконно проникших в страну, так и иностранных граждан, находящихся на территории США законно.
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Артем Кузьмин