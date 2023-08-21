Кандидат в президенты США Рамасвами: Новый правитель США должен «открыть Россию» и завершить СВО

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Кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами заявил, что следующий глава Штатов должен «открыть Россию» и урегулировать конфликт на Украине. Об этом он написал в соцсети X.
Он уточнил, что мирный исход российско-украинского конфликта приведёт к победе над Китаем.
По словам Рамасвами, «открытие Китая» было совершено 37-м президентом США Ричардом Никсоном во время холодной войны.
Ранее кандидат в президенты США Рамасвами пообещал, что, если его изберут, Украина не войдёт в НАТО. Первостепенной задачей станет налаживание сотрудничества с Россией. Но чтобы Украина не стала членом альянса, Кремль должен будет выполнить ряд условий.
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По словам Рамасвами, «открытие Китая» было совершено 37-м президентом США Ричардом Никсоном во время холодной войны.
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Анастасия Чинкова