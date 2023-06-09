Кандидат в президенты США заявил, что сможет договориться с Путиным за 72 часа

Фото: сайт Кремля
«Рамасвами сказал, что хотел бы в начале своего президентского срока встретиться с Путиным и дать ему 72 часа на достижение договоренностей" по Украине, - говорится в статье издания.
Кандидат в американские президенты отметил, что в случае достижения определенных договоренностей, Киев все же продолжит военные действия, Украина полностью лишится поддержки США. Однако если Россия не будет соблюдать условия сделки, то Украина будет оперативно принята в НАТО, а на РФ будет оказано максимальное санкционное давление, объяснил Рамасвами условия своего плана.
Ну а пока представители стран Евросоюза не смогли согласовать 11-ый пакет антироссийских санкций из-за разногласий.