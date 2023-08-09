Кандидат в сенат США заявила о необходимости распустить НАТО

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«Я думаю, НАТО должна быть распущена. Я считаю, ее следовало распустить, когда Германия воссоединилась (произошло объединение ГДР и ФРГ в 1990 году - ред.)», - прокомментировала ситуацию Сэйр.
По ее словам, НАТО уже «мертва». Внутри альянса уже есть много несогласных, и продолжительность его существования зависит лишь от того, сколько еще западные политики согласятся терпеть «американское безумие».
Ранее Сэйр заявила, что в США растёт число законодателей и простых граждан, которые выступают за прекращение финансирования ВСУ.
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