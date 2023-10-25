Фото: iStock/Zerbor
Для разрешения украинского конфликта американской администрации нужно согласиться с переходом русскоговорящих областей Украины в состав России. Такое мнение высказал кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.
Политик отметил, что, продолжая оказывать помощь Киеву в военной сфере, Соединённые Штаты сами подталкивают Москву к сближению с Китаем.
По его словам, этот план среди прочих мер предполагает заморозку линии фронта там, где она проходит в настоящий момент, и передачу всех русскоговорящих украинских регионов в состав РФ. Взамен же Москва должна якобы отказаться от военного союза с Китаем, а также «прекратить российское военное присутствие в Западном полушарии».
По мнению Рамасвами, единственная сторона, которая выигрывает от затянувшегося конфликта на Украине - это Китай. Кандидат в президенты хочет пойти на выгодные договоренности с Россией, которую он пообещал посетить в 2025 году, и принести мир на Украину.
Ранее американский журналист Гарланд Никсон заявил, что после окончания конфликта Россия будет держать контроль над всеми необходимыми ей территориями Украины.
В свою очередь, сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков отметил, что Украина должна быть готова передать в состав РФ Одесскую, Харьковскую и Николаевскую области, чтобы начать переговоры с Москвой.
Читайте также:
«Под контролем России»: в США рассказали про изменения границ Украины
Сенатор Цеков: Для начала переговоров с РФ Украина должна быть готова передать Москве три региона
Кандидат в президенты США пообещал снять санкции с России
«Верным шагом в данном случае является обеспечение разумного пути к миру, сделки, которая позволит быстро прекратить конфликт и которая предусматривает твердые обязательства, что НАТО не примет Украину», — сказал Рамасвами.
По мнению Рамасвами, единственная сторона, которая выигрывает от затянувшегося конфликта на Украине - это Китай. Кандидат в президенты хочет пойти на выгодные договоренности с Россией, которую он пообещал посетить в 2025 году, и принести мир на Украину.
Ранее американский журналист Гарланд Никсон заявил, что после окончания конфликта Россия будет держать контроль над всеми необходимыми ей территориями Украины.
В свою очередь, сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков отметил, что Украина должна быть готова передать в состав РФ Одесскую, Харьковскую и Николаевскую области, чтобы начать переговоры с Москвой.
Читайте также:
«Под контролем России»: в США рассказали про изменения границ Украины
Сенатор Цеков: Для начала переговоров с РФ Украина должна быть готова передать Москве три региона
Кандидат в президенты США пообещал снять санкции с России
Артем Путинцев