Кандидату в мэры Кишинева запретили выступить на русском языке

Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил, что в постпредство РФ при ООН с апреля этого года обратились десятки проживающих в западных странах украинских семей, которые просили помочь им вернуть отобранных службами этих стран детей и при этом сообщали о давлении со стороны Киева. Об этом Лукьянцев сообщил в эфире Первого канала.