Кандидату в мэры Кишинева запретили выступить на русском языке

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Кандидату в мэры Кишинева от оппозиционной партии коммунистов Диане Караман было запрещено использовать русский язык в ходе своего выступления на канале «Молдова-1» во время проведения дебатов. Свое видеообращение Караман опубликовала в Telegram-канале «Sputnik Молдова».
«Я обращаюсь ко всем международным миссиям и хочу сказать, что мне не позволили воспользоваться своим правом только на основании того, что я говорю на русском языке. Я считаю, что такое решение является незаконным», - подчеркнула она.Она также напомнила, что представители власти сами обращаются к избирателям на русском языке и назвала данное ограничение в ее адрес дискриминацией.
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