Канцлер Австрии признал, что страна не сможет обойтись без российского газа

Фото: iStock/kodda
В ходе интервью на телеканале ORF канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что закупать газ у России «неприятно с моральной точки зрения», но при этом подчеркнул, что в настоящий момент это неизбежная необходимость.
Карл Нехаммер также отметил, что, несмотря на неприятные аспекты сотрудничества с Россией, это является его обязанностью как федерального канцлера. При этом он подчеркнул, что Австрия уже начала снижать свою зависимость от российского газа в прошлом году. Республика активно работает над расширением и диверсификацией источников газоснабжения, в частности, через Германию и Италию, чтобы обеспечить доступ к новым источникам энергии.
Читайте также:
Правительство ФРГ продало купленные у оператора «Северного потока — 2» трубы
Sabah: ООН предложила оценить ущерб аммиакопровода «Тольятти — Одесса»
Санду: у Молдавии не нашли долга в 800 миллионов долларов перед «Газпромом»
Артем Кузьмин