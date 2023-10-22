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Немецкий канцлер Олаф Шольц надел кипу на торжественном открытии новой синагоги в немецком городе Дессау.
Во время своего выступления Шольц отметил, что в ФРГ не должно быть терпимости к антисемитизму. По его словам, открытие синагоги демонстрирует, что «еврейская жизнь» является частью Германии.
Олаф Шольц сказал, что власти восполняют пробелы спустя 85 лет после разрушения исторического здания. При этом канцлер ФРГ был крещен и принадлежал евангелической церкви, но потом покинул её, пишет «Звезда».
Сейчас Олаф Шольц считает себя нерелигиозным человеком.
Ранее президент РФ Владимир Путин на немецком языке ответил на нападки из Германии на экс-канцлера страны Герхарда Шредера. Фрагмент интервью опубликован в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
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Олаф Шольц сказал, что власти восполняют пробелы спустя 85 лет после разрушения исторического здания. При этом канцлер ФРГ был крещен и принадлежал евангелической церкви, но потом покинул её, пишет «Звезда».
Ранее президент РФ Владимир Путин на немецком языке ответил на нападки из Германии на экс-канцлера страны Герхарда Шредера. Фрагмент интервью опубликован в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«Я хочу сказать: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Ротту, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам», — заявил Зарубин.Читайте также:
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Мария Фирсова