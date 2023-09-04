Канцлер ФРГ Шольц опубликовал первое фото после травмы

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Олаф Шольц опубликовал фото с глазной повязкой. Травму он получил во время пробежки.
«Я с нетерпением жду мемов», - сказано в публикации, которая сопровождает фото канцлера с глазной повязкой и царапинами на правой стороне лица.Шольц поблагодарил за пожелания выздоровления и уточнил, что на фото всё выглядит гораздо хуже, чем на самом деле
Издание Frankfurter Rundschau сообщало, что глава немецкого правительства получил травму, занимаясь спортом. Шольц ударился лицом, когда совершал пробежку. Но канцлер не намерен вносить изменения в свой график.
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Мария Фирсова