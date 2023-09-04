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Канцлер ФРГ Шольц опубликовал первое фото после травмы

04 сентября 2023, 13:21
Фото: istockphoto/photosvit

Фото: istockphoto/photosvit

Олаф Шольц опубликовал фото с глазной повязкой. Травму он получил во время пробежки.

В аккаунте в Х (Twitter) канцлера ФРГ Олафа Шольца появилось первое фото после полученной в субботу травмы во время пробежки.
«Я с нетерпением жду мемов», - сказано в публикации, которая сопровождает фото канцлера с глазной повязкой и царапинами на правой стороне лица.
Шольц поблагодарил за пожелания выздоровления и уточнил, что на фото всё выглядит гораздо хуже, чем на самом деле

Издание Frankfurter Rundschau сообщало, что глава немецкого правительства получил травму, занимаясь спортом. Шольц ударился лицом, когда совершал пробежку. Но канцлер не намерен вносить изменения в свой график.

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#травма
#травмы
#германия
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Путин заявил, что обсудит с Эрдоганом ситуацию на Украине
Путин и Эрдоган обсудят вопросы, связанные с украинским кризисом
04 сентября 2023, 13:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы, связанные с украинским кризисом, будут обсуждаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом Путин сообщил в рамках встречи с турецким лидером.
«Есть поговорить о чем и с точки зрения обеспечения безопасности в регионе», — отметил Путин.

Напомним, переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе переговоров с Путиным заявит о готовности стать посредником по урегулированию кризиса на Украине. Отмечается, что в ходе переговоров, президент Турции обратит внимание на важность установления мира в регионе и решения конфликта дипломатическим путем.

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Путин сообщил о готовности к переговорам по зерновой сделке

#сочи
#будущее
#сделки
#путин
#рф
#переговоры
#турция
#реджеп тайип эрдоган
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Путин сообщил о готовности к переговорам по зерновой сделке
04 сентября 2023, 13:28

Фото: iStock/MarianVejcik

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта к переговорам по зерновой сделке.
Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи.

Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки. Владимир Путин уже заявил, что РФ открыта к переговорам по данному вопросу. 

Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе переговоров с Путиным заявит о готовности стать посредником по урегулированию кризиса на Украине. Отмечается, что на грядущих переговорах, президент Турции обратит внимание на важность установления мира в регионе и решения конфликта дипломатическим путем.

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Путин: Россия готова к переговорам по зерновой сделке

#россия
#турция
#зерновая сделка
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Путин на переговорах с Эрдоганом оценил темп развития отношений России и Турции
04 сентября 2023, 13:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что темп развития отношений между РФ и Турцией сохраняется, позитивный тренд по товарообороту тоже. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин отметил, что лидеры двух государств давно договаривались об этой встрече.

Напомним, переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе переговоров с Путиным заявит о готовности стать посредником по урегулированию кризиса на Украине. Отмечается, что в ходе переговоров, президент Турции обратит внимание на важность установления мира в регионе и решения конфликта дипломатическим путем.

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Турецкие власти рассчитывают на договоренности Путина и Эрдогана по зерновой сделке
#сочи
#путин
#рф
#переговоры
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В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана в широком составе
04 сентября 2023, 13:19

Фото: сайт Кремля

Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе переговоров с Путиным заявит о готовности стать посредником по урегулированию кризиса на Украине. Отмечается, что на грядущих переговорах, президент Турции обратит внимание на важность установления мира в регионе и решения конфликта дипломатическим путем.

Главный советник президента Турции Акыф Чагатай Кылыч сообщил, что турецкое руководство надеется на достижение определенных договоренностей по вопросу ​возобновления зерновой сделки.

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#президент
#сочи
#будущее
#сделки
#переговоры
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Путин: Россия готова к переговорам по зерновой сделке
Путин заявил Эрдогану о готовности России к переговорам по зерновой сделке
04 сентября 2023, 13:19

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по возобновлению зерновой сделки. Об этом он сообщил в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
Глава государства также выразил надежду, что в ближайшее время, переговоры по созданию газового хаба с турецкой стороной также завершатся. Владимир Путин отметил, что государства намерены сделать ситуацию в энергетической отрасли более стабильной. 
 
В свою очередь, Эрдоган заявил, что весь мир наблюдает за переговорами лидеров, надеясь на результат.   

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#владимир путин
#сочи
#рф
#переговоры
#турция
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МИД КНР: США, развивая отношения с Азией, не должны подрывать мир в регионе
04 сентября 2023, 13:15

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США, развивая отношения со странами Азии, должны отказаться от менталитета времен холодной войны. Об этом Мао Нин сообщила во время брифинга.
Официальный представитель МИД КНР дополнила, что США также не должны подрывать мир и стабильность в регионе, а также нацеливаться против третьих сторон. 

Напомним, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин может пропустить саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индии. Вместо него поедет премьер-министр Ли Цян. 

Профессор НИУ ВШЭ, МГИМО Сергей Лузянин считает, что решение председателя КНР Си Цзиньпина не посещать саммит G20 в Индию связано с неудовлетворенностью Китая ситуацией на китайско-американском треке и неудачными попытками США разрешить имеющиеся возражения.

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#саммит
#мир
#байден
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В Грузии готовятся к процедуре импичмента президента Зурабишвили
04 сентября 2023, 12:47

Фото: istockphoto/Timur Malazoniia

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» в понедельник во время заседания парламентского большинства планирует начать собирать необходимые голоса, чтобы подать заявление в конституционный суд.
В Грузии хотят запустить процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили. Причина в её несогласованных с правительством зарубежных визита, сообщает телекомпания «Имеди».

До этого правящая партия заявляла, что инициирует импичмент Зурабишвили по причине того, что она продолжает несогласованные зарубежные визиты. По данным источника, сегодня будут собраны необходимые 50 голосов депутатов. 

«Мы приняли решение об инициировании процесса импичмента. Мы обратимся в конституционный суд, у которого будет один месяц, чтобы подготовить правовое постановление и предоставить его парламенту. Понимаю комментарии оппозиции, которые не планируют поддерживать импичмент, но на голосовании им придется принять решение», - сказал спикер парламента Шалва Папуашвили.
Это первая история, связанная с импичментом в отношении Зурабишвили.

Ранее замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк заявил, что начало процедуры импичмента со стороны правящей партии «Грузинская мечта» в отношении действующего президента Саломе Зурабишвили говорит о внутриполитическом напряжении в стране.

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#грузия
#президент
#политика
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Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Star: Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
04 сентября 2023, 12:43

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета Star.
Напомним, президент России Владимир Путин и Эрдоган сегодня встретятся в Сочи. По предварительным данным, их переговоры начнутся в 13:00.

Президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки и другие вопросы.

Ранее сообщалось о том, что Эрдоган в ходе переговоров с Путиным заявит о готовности стать посредником по урегулированию кризиса на Украине. Отмечается, что на грядущих переговорах, президент Турции обратит внимание на важность установления мира в регионе и решения конфликта дипломатическим путем.

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#владимир путин
#президент
#сочи
#сделки
#переговоры
#турция
#реджеп тайип эрдоган
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В НАТО призвали Армению присоединиться к альянсу
Глава Европейского комитета НАТО предложил Армении вступить в альянс
04 сентября 2023, 11:56

Фото: iStock/Vector

Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обратился к руководству Армении с призывом вступить в Североатлантический альянс. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Представитель альянса обратился к американскому лидеру и призвал защитить Армению.  

«Защитите Армению, президент США», — написал Фелингер. 
Он также обратился с призывом вступить в НАТО к премьеру-министру Армении. 

Прежде сообщалось о намерении США оказать финансовую поддержку «демократическим процессам» в Армении. Правительственное агентство США заявило, что планирует финансировать демократические процессы страны и поддерживать предложения некоммерческих структур. 
  
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