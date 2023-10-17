Канцлер Германии Шольц прибыл в Израиль

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Израиль, чтобы нанести визит солидарности.
Олаф Шольц обсудит с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху эскалацию конфликта с Палестиной, пишет Bild.
По словам Шольца, правительство ФРГ и дальше будет оказывать военную поддержку Израилю, эта страна может рассчитывать на Берлин в борьбе с боевиками из движением ХАМАС.
Шольц уточнил, что правительство пытается сделать всё возможное, чтобы остановить ненависть к евреям и подстрекательские демонстрации, которые проходят на улицах городов Германии. Это включает в себя преследование и запрет ассоциаций, замалчивающих или поддерживающих террор ХАМАС.
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По словам Шольца, правительство ФРГ и дальше будет оказывать военную поддержку Израилю, эта страна может рассчитывать на Берлин в борьбе с боевиками из движением ХАМАС.
«Мы [немцы] поддерживаем Израиль — без каких-либо «если» и «но», — сказал Шольц.Германия поддерживает все меры, которые необходимы для освобождения почти 200 заложников, которые были захвачены ХАМАС, также Германия готова стать посредником в переговорах.
Шольц уточнил, что правительство пытается сделать всё возможное, чтобы остановить ненависть к евреям и подстрекательские демонстрации, которые проходят на улицах городов Германии. Это включает в себя преследование и запрет ассоциаций, замалчивающих или поддерживающих террор ХАМАС.
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Мария Фирсова