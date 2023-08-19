Карасин назвал Борреля интеллектуальным пигмеем после высказывания о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спекуляцией сообщения СМИ о готовности США рассмотреть асимметричную сделку с Россией, согласно которой несколько подозреваемых в хакерстве будут обменяны на арестованного журналиста Эвана Гершковича и Пола Уилана, который отбывает в РФ многолетний срок за шпионаж.