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Карасин назвал Борреля интеллектуальным пигмеем после высказывания о России

19 августа 2023, 12:27

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что стремление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к ярким заявлениям выглядит глуповато. Об этом Карасин написал в своем телеграм-канале.
Карасин также назвал Борреля интеллектуальным пигмеем.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал РФ «экономическим карликом». Боррель добавил, что Россия «похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба». Он также отметил, что Китай — это настоящий политический игрок.


Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спекуляцией сообщения СМИ о готовности США рассмотреть асимметричную сделку с Россией, согласно которой несколько подозреваемых в хакерстве будут обменяны на арестованного журналиста Эвана Гершковича и Пола Уилана, который отбывает в РФ многолетний срок за шпионаж.

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Захарова: оскорбления Борреля в адрес России вызваны завистью и беспомощностью
19 августа 2023, 13:08

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Борреля о России вызваны завистью и беспомощностью. Так она прокомментировала слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который назвал Россию «экономическим карликом». Об этом сообщает РИА Новости.
Захарова также добавила, что сам Евросоюз похож на разорившегося банкрота без качественного топлива по средствам. Официальный представитель МИД также посоветовала помалкивать тем, кто окончательно не определился с самоидентификацией.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал РФ «экономическим карликом». Боррель добавил, что Россия «похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба». Он также отметил, что Китай — это настоящий политический игрок.

Председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что стремление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к ярким заявлениям выглядит глуповато. Карасин также назвал Борреля интеллектуальным пигмеем.

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Медведев пошутил о независимости Финляндии

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#ес
#евросоюз
#захарова
#рф
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Медведев пошутил о независимости Финляндии
Медведев выложил в соцсети картинку с диалогом двух финнов о России и Ленине
19 августа 2023, 12:54

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в социальной сети Х шуточный диалог двух жителей Финляндии, которые обсуждают историю страны и получение независимости от России.
«Пекка, как вы думаете, почему мы действительно боимся русских? – Они —захватчики и варвары. – Интересно, кто создал независимую Финляндию? – Был такой русский, Матти, которого звали Ленин», — опубликовал Медведев.

Ранее Медведев опубликовал в своем телеграм-канале шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих причины, по которым их государство решило войти в НАТО. Также зампред Совбеза РФ в своей авторской статье написал, что «Финляндия – это страна, созданная Владимиром Лениным по недомыслию».

Напомним, глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что Финляндия не беспокоится из-за российских планов по увеличению численности войск на границе с государством. По словам Валтонен, решение РФ было «довольно ожидаемым».

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#мид
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#финляндия
#медведев
#рф
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Советник Эрдогана Кылыч: визит Путина в Турцию обсуждается с Москвой
19 августа 2023, 11:35

Фото: сайт Кремля

Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил, что Турция и РФ обсуждают дату визита президента России Владимира Путина в Анкару. Об этом сообщает CNN Türk.
Ранее главный советник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч заявил, что похолодания в отношениях Турции и РФ нет. Он также отметил, что стороны ведут переговоры по зерновой сделке.

Напомним, источник, который участвует в переговорах между государствами сообщил, что Турция обсуждает с Россией поставки российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки. В данной инициативе есть ряд заинтересованных государств. 

 Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара прилагает усилия для того, чтобы реализовать идеи о переработке в Турции зерна из России и поставке его беднейшим странам.

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#соглашение
#страны
#сделки
#турция
#отношения
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#поставки
#рф
#эрдоган
#переговоры
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Советник Эрдогана охарактеризовал отношения Турции и России
Советник Эрдогана: похолодания в отношениях Турции и России нет
19 августа 2023, 11:12

Фото: iStock/george tsartsianidis

Главный советник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч заявил, что похолодания в отношениях Турции и РФ нет. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.
Советник турецкого лидера также отметил, что стороны ведут переговоры по зерновой сделке.

Ранее источник, который участвует в переговорах между государствами сообщил, что Турция обсуждает с Россией поставки российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки. В данной инициативе есть ряд заинтересованных государств. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара прилагает усилия для того, чтобы реализовать идеи о переработке в Турции зерна из России и поставке его беднейшим странам.

Напомним, Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки, действие которой прекратилось из-за несоблюдения условий РФ. По данным издания, в настоящий момент Россия, Турция и Катар работают над новым трёхсторонним соглашением, которое должно прийти на смену истекшему.

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#россия
#соглашение
#страны
#сделки
#турция
#лидер
#поставки
#рф
#эрдоган
#переговоры
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Глава дипломатии ЕС оскорбительно высказался о России
Боррель назвал Россию экономическим карликом
19 августа 2023, 11:02

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал РФ «экономическим карликом». Об этом Боррель заявил в интервью газете Pais.
Боррель добавил, что Россия «похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба». Он также отметил, что Китай — это настоящий политический игрок.

Напомним, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что РФ не нужна демократия Запада, так как там — это власть меньшинства. Памфилова подчеркнула, что выборы — это действительно, недешевое удовольствие, «но это не удовольствие». Она добавила, что в России должны развивать выборные институты на всех уровнях, что и будет происходить в дальнейшем.

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#китай
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#бомба
#рф
#ес
#евросоюз
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Захарова назвала сообщения о готовности США к обмену заключенными спекуляциями
19 августа 2023, 10:29

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спекуляцией сообщения СМИ о готовности США рассмотреть асимметричную сделку с Россией, согласно которой несколько подозреваемых в хакерстве будут обменяны на арестованного журналиста Эвана Гершковича и Пола Уилана, который отбывает в РФ многолетний срок за шпионаж.
Захарова порекомендовала США в вопросах возможных обменов сконцентрироваться на непубличном профессиональном диалоге по определенному каналу. Она также подчеркнула, что подобные сообщения регулярно появляются в американских СМИ, что свидетельствует о том, что для администрации США важно лишь зарабатывание политических очков, а не жизнь конкретных людей.

Напомним, информацию о возможности подобной «сделке» сообщило издание Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.

Ранее член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что отправка Украине американских F-16 приближает США к третьей мировой войне. По словам Грин, Байден ставит США на последнее место и «работает на Украину».

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#захарова
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Анкара обсуждает с Москвой поставки российского продовольствия в Африку
19 августа 2023, 10:02

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Турция обсуждает с Россией поставки российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки. Об этом РИА Новости сообщил источник, который участвует в переговорах.
Отмечается, что в данной инициативе есть ряд заинтересованных государств. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара прилагает усилия для того, чтобы реализовать идеи о переработке в Турции зерна из России и поставке его беднейшим странам.

Напомним, ранее выяснилось, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки, действие которой прекратилось из-за несоблюдения условий РФ. По данным издания, в настоящий момент Россия, Турция и Катар работают над новым трёхсторонним соглашением, которое должно прийти на смену истекшему.

По новому соглашению российское зерно будет поставляться в бедные страны, в основном Африки. Турция выступит как организатор, Катар — как спонсор поставок.

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#россия
#зерно
#соглашение
#страны
#сделки
#турция
#лидер
#рф
#эрдоган
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Эрдоган и Путин могут встретиться в России
19 августа 2023, 09:41

Фото: iStock/MarianVejcik

Президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, вероятно, встретятся в России.
Турецкая газета Sabah сделало такое предположение. В материале не сообщают возможную дату переговоров президентов из-за опасений по обеспечению безопасности в акватории Черного моря.
 
«Инициативы обхода зернового коридора путём использования территориальных вод Румынии и Болгарии повысили опасность распространения конфликта», — сказано в материале.
Ранее глава комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин сообщал, что одним из вопросов, которые обсудят на встрече, станет украинский кризис.

Также сообщалось, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки, действие которой прекратилось из-за несоблюдения условий РФ.

В настоящий момент Россия, Турция и Катар работают над новым трёхсторонним соглашением, которое должно прийти на смену истекшему. По новому соглашению российское зерно будет поставляться в бедные страны, в основном Африки. Турция выступит как организатор, Катар — как спонсор поставок. Новая сделка может быть заключена уже в эти выходные в Будапеште.

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#турция
#россия
#владимир путин
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Китайские военные провели учения возле острова Тайвань
19 августа 2023, 09:13

Фото: istockphoto/Milous

Официальный представитель Восточной зоны боевого командования армии Китая Ши И сообщил, что ВВС и ВМС приняли участие в комплексных учениях рядом с островом Тайвань.
CCTV сообщает, что учения должны явиться «серьёзным предупреждением сепаратистским силам», которые поддерживают независимость Тайваня.
 
Ранее сообщалось, что китайские власти призывали США отозвать «Акт о выполнении первого этапа соглашения между США и Тайванем по торговой инициативе XXI века», который подписали 7 августа. Китайская сторона убеждена, что данный закон нарушает обещания, данные Вашингтоном о характере  его контактов с Тайбэем. Китай считает, что США придерживаются ошибочной политики по тайваньскому вопросу.

Ранее сообщалось, что Китай может попросить помощи Вашингтона, чтобы решить экономические проблемы.

С просьбой о помощи Пекин может обратиться к США во время визита в КНР министра торговли США Джины Раймондо, пишет Politico. Раймондо, возможно, посетит Пекин на следующей неделе, но официальных дат пока не сообщали.

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#китай
#учения
#политика
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