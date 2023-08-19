Карасин назвал Борреля интеллектуальным пигмеем после высказывания о России

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Председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что стремление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к ярким заявлениям выглядит глуповато. Об этом Карасин написал в своем телеграм-канале.
Карасин также назвал Борреля интеллектуальным пигмеем.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал РФ «экономическим карликом». Боррель добавил, что Россия «похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба». Он также отметил, что Китай — это настоящий политический игрок.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спекуляцией сообщения СМИ о готовности США рассмотреть асимметричную сделку с Россией, согласно которой несколько подозреваемых в хакерстве будут обменяны на арестованного журналиста Эвана Гершковича и Пола Уилана, который отбывает в РФ многолетний срок за шпионаж.
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Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал РФ «экономическим карликом». Боррель добавил, что Россия «похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба». Он также отметил, что Китай — это настоящий политический игрок.
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Екатерина Коршунова