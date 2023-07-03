Карчаа: Запад намерен использовать инцидент на ЗАЭС для вступления в конфликт на Украине

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Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что союзники Украины намерены воспользоваться инцидентом на ЗАЭС в целях легализации своего участия в боевых действиях на территории государства, пишет ТАСС.
«Агрессивные западные политики готовы пойти на все. Организация специальной операции на ЗАЭС, которая бы привела к ядерному инциденту, по их мнению, создаст правовой «шлюз» для легализации участия НАТО в конфликте», - заключил Карчаа.
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Анастасия Крестьянова