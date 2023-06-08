Кардинал Дзуппи намерен посетить Москву

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Папский посланник по Украине кардинал Дзуппи намерен приехать в Москву в ближайшее время
Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи намерен посетить Москву в ближайшие дни, об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, пишет издание РИА Новости.
Сообщается, что Севастьянов поддерживает переписку с папой Римским Франциском. По его словам, поездка должна состояться в скором времени.
Накануне кардинал посетил Украину. Целью двухдневного визита в Киев было проведение переговоров по урегулированию конфликта. Ватикан назвал поездку краткой и насыщенной, ее итоги будут представлены вниманию Святого отца, отмечает издание.
Ранее «Радио 1» сообщало, что папа Римский озвучил условие для мира на Украине.
Сообщается, что Севастьянов поддерживает переписку с папой Римским Франциском. По его словам, поездка должна состояться в скором времени.
Ранее «Радио 1» сообщало, что папа Римский озвучил условие для мира на Украине.
Анастасия Крестьянова