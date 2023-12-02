Карл III надел галстук с флагом Греции на фоне музейного спора двух стран

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Дипломатический скандал вновь разгорелся между Великобританией и Грецией из-за античных скульптур, вывезенных в Лондон: греки добиваются их возвращения. На этом фоне британский король Карл III появился на конференции ООН по климату (COP28) в галстуке цветов греческого флага.
Появление Карла III в галстуке сине-белых тонов и с крестом, что совпадает с расцветкой флага Греции, дает также отсылку к тому, что среди его предков были греческие монархи. В этом галстуке британский король произнес речь, а также встретился с одним из главных фигурантов скандала Риши Сунаком. Представитель Букингемского дворца отметил, что этот галстук является всего лишь одним из предметов гардероба британского монарха.
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Александр Бойцов