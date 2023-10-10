Радио1
Главная / Новости / Политика/ Карлсон: США ждёт ядерная война из-за конфликта на Ближнем Востоке

Карлсон: США ждёт ядерная война из-за конфликта на Ближнем Востоке

10 октября 2023, 03:23
Фото: РИА Новости/Ахмед Закоут

Фото: РИА Новости/Ахмед Закоут

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон в соцсети X заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может спровоцировать ядерную войну с Ираном и банкротство правительства США. Об этом пишет РИА Новости.

Журналист подчеркнул, что боестолкновения между ХАМАС и Израилем могут перерасти в войну Запада с Ираном и его союзниками.

«Если такая война начнется, можно с легкостью представить использование ядерного оружия и все, что за этим последует: миллионы погибших, крах мировой экономики. Как минимум, мы увидим беспрецедентный энергетический кризис в США», — цитирует агентство слова Карлсона.

Читайте также:

Baza: Боевики ХАМАС казнили двух заложников

В США рассказали о незаметном оружии России на Украине

AFP: В ХАМАС заявили, что больше года готовили операцию в Израиле
#сша
#журналист
#война
#кризис
Читайте нас в
В Европе обеспокоились нехваткой ресурсов для помощи Израиля
FP: в Европе обеспокоились нехваткой ресурсов для помощи Израиля из-за Украины
10 октября 2023, 02:58

Фото: istockphoto.com/Anton Litvintsev

Страны Европы выразили обеспокоенность относительно исчерпания их запасов боеприпасов, предназначенных для поставок Израилю, в связи с оказанной помощью Украине. Эту информацию опубликовал журнал Foreign Policy.
Согласно данным издания, 9 октября представители европейских стран обсудили вопрос предоставления военной поддержки Израилю. Однако многие государственные чиновники выразили беспокойство относительно нехватки ресурсов для помощи Израилю, предполагая, что из-за оказанной поддержки Украине их запасы вооружения приближаются к концу.

«Из-за Украины у нас возникли серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов», — подчеркнул один из высокопоставленных чиновников из Германии, имя которого не раскрыто.
Читайте также:

Baza: Боевики ХАМАС казнили двух заложников

AFP: В ХАМАС заявили, что больше года готовили операцию в Израиле

МИД Израиля: ХАМАС должно обеспечить безопасность не менее 100 заложников
#безопасность
#чиновники
#вооружения
Читайте нас в
Жителям Израиля порекомендовали запастись водой и едой на трое суток
Власти Израиля порекомендовали жителям запастить водой и едой на 72 часа
10 октября 2023, 02:49

Фото: iStock/sanchezgrande

Израильские власти рекомендовали гражданам страны запастись продуктами, водой и медикаментами на период до трех суток, чтобы быть готовыми к пребыванию в убежищах в случае необходимости. Эту информацию распространило Командование тыла, сообщает ТАСС.
В заявлении отмечается, что учитывая нарастающую напряженность на различных фронтах военных действий, населению следует иметь необходимое оборудование, позволяющее продержаться в безопасных зонах до 72 часов. Гражданам Израиля также напоминают о важности запасов воды, в расчете три литра в день на человека, а также о наличии консервированных продуктов, портативных аккумуляторов и батарейных радиоприемников для получения оповещений, а также фонариков.

Также важно иметь при себе деньги, личные документы и необходимый инвентарь для детей или домашних животных.

Читайте также:

AFP: В ХАМАС заявили, что больше года готовили операцию в Израиле

Baza: Боевики ХАМАС казнили двух заложников

Раскрыто число уничтоженных израильских танков «Меркава»
#деньги
#документы
#оборудование
Читайте нас в
Раскрыто число уничтоженных израильских танков «Меркава»
Forbes: Израиль мог потерять в результате атаки ХАМАС шесть танков «Меркава»
10 октября 2023, 01:40

Фото: iStock/Alexey Molotov

В результате атак ХАМАСа Израиль, возможно, потерял шесть танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров за одни сутки, предположил Дэвид Хэмблинг в статье для Forbes. Автор отмечает, что ранние неофициальные сообщения указывают на потерю такого количества бронетехники.
По информации, приведенной автором, финский военный эксперт Эмиль Кастехельми подсчитал убытки на вечер 7 октября, однако эти данные еще не были официально подтверждены.

Хэмблинг отмечает, что атака ХАМАСа оказалась сюрпризом для Израиля, и палестинцы использовали небольшие дроны для атаки на танки ЦАХАЛа. В видео, распространенных в социальных сетях, видно, что значительное количество израильской бронетехники было уничтожено или повреждено, включая танки «Меркава» последней модификации Mk.4.

Автор также подчеркивает, что «Меркава» Mk.4 специально разработана для борьбы с повстанческими группами, оснащенными переносными гранатометами и ПТРК, и оборудована системой активной защиты «Трофи», считающейся одной из лучших в мире. Однако, на одном из видеороликов видно, как бойцы ХАМАСа сбрасывают боеприпас на этот танк с помощью коптера, что приводит к его возгоранию.

Читайте также:

AFP: В ХАМАС заявили, что больше года готовили операцию в Израиле

Москва прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа

Единственная больница в Бейт-Хануне в Газе прекратила работу из-за обстрелов
#эксперт
#больница
#танки
#видео
#боеприпас
#данные
#атака
#дроны
Читайте нас в
США запланировали вернуть свои ядерные бомбы на территорию Британии
МИД России: США планируют вернуть свои ядерные бомбы на территорию Британии
10 октября 2023, 01:24

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Заместитель главы российской делегации на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов сообщил о финансировании США обновления объектов хранения ядерного оружия в Великобритании, передает РИА Новости.
Министерство иностранных дел России подчеркнуло, что американское ядерное оружие находится на передовых базах в Европе, которые располагаются на значительном удалении от территории Соединенных Штатов и способны оперативно достигать целей внутри союзного государства России и Белоруссии.

Воронцов также добавил, что финансирование США для модернизации объектов хранения в Великобритании является явным признаком намерений вернуть американские ядерные бомбы в эту страну.

Читайте также:

Посол Антонов объяснил, чем обернется отказ США от ратификации ДВЗЯИ

В США испугались заявлений российских политиков

В Пентагоне считают, что Россия может применить ядерное оружие против НАТО
#сша
#россия
#оружие
#финансирование
#посол
#нато
#ядерное оружие
#антонов
Читайте нас в
AFP: В ХАМАС заявили, что больше года готовили операцию в Израиле
10 октября 2023, 01:08

Фото: РИА Новости/Назар Альян

Член руководства палестинского движения ХАМАС Али Барака сообщил, что операция в Израиле готовилась более года. Об этом пишет Ассошиэйтед Пресс.
«Атака планировалась более года», — цитирует агентство слова одного из представителей движения.

Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.

Читайте также:

Москва прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа

ТАСС: Ракета упала рядом с мечетью имени Кадырова в Абу-Гоше

Единственная больница в Бейт-Хануне в Газе прекратила работу из-за обстрелов
#израиль
#армия
#ракета
#атака
#хамас
Читайте нас в
Москва прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа
Дипломат Викторов: Москва работает над планом эвакуации россиян из сектора Газа
10 октября 2023, 00:50

Фото: iStock/Cavan Images

Посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов объявил о предварительной работе над вопросом эвакуации российских граждан из сектора Газа. Он подчеркнул, что эта работа ведется с учетом всех обстоятельств и находится на стадии предварительного обсуждения.
«Мы проводим предварительную работу по возможной эвакуации российских граждан из сектора Газа. Однако следует подчеркнуть, что это находится на этапе предварительного обсуждения», — заявил посол в интервью Первому каналу.
Анатолий Викторов уточнил, что данная инициатива касается граждан России, находящихся в секторе Газа. Он также пояснил, что в случае реальной необходимости проведения эвакуации, речь пойдет о вывозе этих граждан с территории Газы и их переброске в третью страну с использованием российских авиалайнеров.

Посол также отметил, что россияне обращаются в посольство в Израиле с вопросами о возможности покинуть страну, в том числе у тех, у кого уже есть билеты на руках, но они желают уехать из-за сложившейся обстановки, а также у пассажиров международных авиакомпаний, которые временно приостановили свои рейсы в Израиль.

Посланник России заверил, что решения и действия будут приниматься в зависимости от развития ситуации, и не исключил возможности организации специальных вывозных рейсов из Израиля.

Читайте также:

Байден: как минимум 11 американцев погибли в Израиле во время конфликтов

Единственная больница в Бейт-Хануне в Газе прекратила работу из-за обстрелов

ХАМАС заявил, что не будет вести переговоры по пленным, пока идут бои
#израиль
#больница
#посол
#рейсы
#билеты
#россияне
#интервью
#байден
#посольство
#переговоры
Читайте нас в
Байден: как минимум 11 американцев погибли в Израиле во время конфликтов
10 октября 2023, 00:45

Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден объявил о смерти 11 американских граждан в Израиле с начала последнего обострения палестино-израильского конфликта, отметив, что некоторые из них считаются пропавшими, передает РИА Новости.
«К сожалению, нам известно, что как минимум 11 американских граждан числятся среди погибших», - заявил Байден.
Кроме того, он добавил, что есть вероятность того, что американские граждане могли быть захвачены ХАМАС.

Байден призвал американцев, желающих покинуть Израиль, воспользоваться коммерческими авиарейсами и соблюдать осторожность.

Читайте также:

Трамп раскрыл шокирующую правду о причинах конфликта Израиля и Палестины

СМИ: Нетаньяху назвал наземную операцию в секторе Газа единственным выходом

Военный эксперт заявил, что атаку ХАМАС готовили специалисты ранга Пентагона, но не Иран
#эксперт
#израиль
#специалисты
#иран
#байден
#трамп
Читайте нас в
Единственная больница в Бейт-Хануне в Газе прекратила работу из-за обстрелов
10 октября 2023, 00:19

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле объявила о прекращении работы единственной больницы в городе Бейт-Ханун в секторе Газа из-за израильских обстрелов, которые произошли во время нарастания палестино-израильского конфликта. Эту информацию она представила на открытии 70-й сессии Регионального комитета ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья, передает РИА Новости.
Кайле отметила, что больница в Бейт-Хануне была единственной медицинской учреждением в этом городе и её деятельность была приостановлена из-за интенсивных израильских бомбардировок. Эта информация была опубликована в Telegram-канале ведомства.

В ранние утренние часы 7 октября Израиль столкнулся с масштабной ракетной атакой со стороны сектора Газа, что было событием без предшествующего аналога. Кроме того, палестинские бойцы проникли в районы на юге Израиля, приграничные с Газой.

Читайте также:

i24: Число пострадавших израильтян превысило 2,7 тысячи

ХАМАС заявил, что не будет вести переговоры по пленным, пока идут бои

Армия Израиля заявила, что нанесла авиаудары по трем военным постам «Хезболлах»
#израиль
#больница
#часы
#telegram
#информация
#переговоры
Читайте нас в
Кабмин Финляндии хочет облегчить конфискацию жилья россиян
YLE: кабмин Финляндии хочет облегчить конфискацию недвижимости россиян
10 октября 2023, 00:14

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

По информации, предоставленной министром юстиции Леену Мери, правительство Финляндии планирует упростить процесс отчуждения недвижимости, принадлежащей гражданам России, до истечения срока своих полномочий в 2027 году. Это решение было объявлено в понедельник общественной телерадиовещательной корпорацией YLE.
В начале июля текущего года Финляндия ужесточила ограничения на въезд российских владельцев недвижимости, что сильно затруднило проведение банковских операций между Россией и финскими банками. Это, в свою очередь, привело к трудностям с оплатой налогов и расчетами по недвижимости.

Кроме того, согласно данным финских правоохранительных органов, российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах все чаще нарушают свои юридические обязательства, и случаи их привлечения к ответственности стали более распространенными. Одной из сложностей является отсутствие возможности информировать российских владельцев о задолженности из-за проблем с почтовой связью.

Читайте также:

Финны лишились дешевого российского товара из-за санкций

Раскрыты сроки возобновления работы газопровода между Финляндией и Эстонией

Nya Dagbladet: Пятая часть финнов не может покупать еду и лекарства
#лекарства
#ограничения
#финляндия
Читайте нас в
Достижения.рф