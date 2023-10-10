Карлсон: США ждёт ядерная война из-за конфликта на Ближнем Востоке

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Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон в соцсети X заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может спровоцировать ядерную войну с Ираном и банкротство правительства США. Об этом пишет РИА Новости.
«Если такая война начнется, можно с легкостью представить использование ядерного оружия и все, что за этим последует: миллионы погибших, крах мировой экономики. Как минимум, мы увидим беспрецедентный энергетический кризис в США», — цитирует агентство слова Карлсона.
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Диана Аванесян