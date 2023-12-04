Карта центров поддержки участников СВО и их семей

Фото: Фотобанк Московской области
С прошлого года в каждом муниципальном округе Подмосковья работают центры поддержки участников СВО и членов их семей.
Екатерина Клепко
Фото: Фотобанк Московской области
Фото: iStock/Silent_GOS
Фото: iStock/ValleraTo
«У нас закончились деньги — и почти нет времени. Перекрытие потока американского оружия и техники поставит Украину на колени на поле боя, не только поставив под угрозу достигнутые Украиной успехи, но и повысив вероятность военных побед России», — написала она в письме лидерам обеих партий.
Фото: сайт Кремля
«В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Наоборот, приветствуются любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности», - объяснил Дмитрий Песков.Ранее американский корабль Gabrielle Giffords появился в акватории недалеко от отмели Аюнгин у спорных островов Наньша (Спратли), там самым нарушив суверенитет КНР.
Фото: iStock/rarrarorro
Фото: сайт Кремля
Фото: сайт Кремля
Фото: iStock/Diy1
Фото: iStock/Oleg Elkov
Фото: сайт Кремля