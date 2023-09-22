Картаполов: Мобилизованные россияне подлежат ротации на СВО

Мобилизованные граждане, как и другие участники специальной военной операции (СВО) на Украине, подлежат ротации, заявил в беседе с URA.RU председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, пока одна часть граждан выполняет боевые задачи, другие имеют право на отдых.
Также он отметил, у мобилизованных есть возможность побывать дома, съездив в отпуск. Каждому военнослужащему за полгода в зоне спецоперации в настоящее время положено две недели отпуска.
Напомним, что президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил частичную мобилизацию в стране. Глава государства подписал указ, согласно которому, граждане РФ должны быть призваны на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. Документ устанавливает денежное содержание военнослужащих и основания, по которым они могут прекратить службу. Согласно указу президента, частичная мобилизация действует до тех пор, пока ее действие не будет отменено.
Позже Путин сообщил, что сейчас ежедневно в военкоматы приходят одна-полторы тысячи человек, и за последние полгода добровольно в зону СВО по контракту отправились 270 тысяч человек.
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«Ротация — это тактический термин. Она осуществляется на тактическом уровне: в подразделениях, в частях. Грубо говоря, две роты выполняют задачи, одна в это время отдыхает. Это не требует каких-то законодательных решений. Ротация проводится в рамках группировок под руководством непосредственных командиров и начальников», — сказал Картаполов.
Напомним, что президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил частичную мобилизацию в стране. Глава государства подписал указ, согласно которому, граждане РФ должны быть призваны на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. Документ устанавливает денежное содержание военнослужащих и основания, по которым они могут прекратить службу. Согласно указу президента, частичная мобилизация действует до тех пор, пока ее действие не будет отменено.
Позже Путин сообщил, что сейчас ежедневно в военкоматы приходят одна-полторы тысячи человек, и за последние полгода добровольно в зону СВО по контракту отправились 270 тысяч человек.
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