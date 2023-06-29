Картаполов рассказал о невыполненном требовании Пригожина перед Минобороны

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Картаполов рассказал, что Пригожин не подписал контракт с Минобороны, поэтому ему отказали в участии в спецоперации
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин отказался подписывать договор о переподчинении бойцов Минобороны РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Картаполов.
В таком случае, добавил Картаполов, бойцы ЧВК «Вагнер» лишатся финансирования от государства и будут вынуждены больше не участвовать в спецоперации.
Wall Street Journal: Пригожин планировал взять в плен Шойгу и Герасимова;
В НАТО пообещали следить за ЧВК «Вагнер» в Белоруссии;
Лукашенко заявил, что в ходе переговоров Пригожин отказался от ряда требований.
«За несколько дней до попытки мятежа Министерство обороны заявило о том, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт», — подчеркнул парламентарий.
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Лукашенко заявил, что в ходе переговоров Пригожин отказался от ряда требований.
Андрей Гаврилов