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Картаполов усомнился в способности Запада дать Киеву 17 миллионов снарядов

Картаполов: Запад не хочет и не сможет предоставить Киеву 17 миллионов снарядов
05 декабря 2023, 12:23
Фото: istock / Wachira Wacharapathom

Фото: istock / Wachira Wacharapathom

Число в 17 миллионов снарядов, который главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный мог попросить у Штатов появилась не просто так, но сейчас Запад не может и не желает дать Украине столько боеприпасов. Об этом заявил глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее украинское издание сообщало, что главком запросил у главы Пентагона Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для «деоккупации Украины».

Картаполов отметил, что 17 является расчетным числом.

«В военной науке есть такие понятия, как расчетные цифры и расчетные боеприпасы. Это не говорит о том, что их должно быть на самом деле 17 миллионов, тем не менее, это не утопия, а желание. Другое дело, что желания должны соответствовать возможностям», — отметил Картаполов.

По мнению главы комитета ГД по обороне, сегодня этих возможностей в Европе совсем нет, а в США такая возможность практически отсутствует.

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Разнесём страну как в начале 90-х: политолог Журавлёв раскрыл политическое будущее России
Политолог Журавлёв призвал накачивать пропагандой российскую молодёжь
05 декабря 2023, 13:32

Фото: IStock/macky_ch

У российской молодёжи есть запрос на социальную справедливость и реформы, сопровождающийся осознанием внешних угроз. Однако список жертв, на которые готовы молодые люди ради геополитики, ограничен. Об этом говорится в исследовании РАН, РИСИ и ВШЭ.
Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв отметил, что российская молодёжь может завести страну не туда через несколько лет. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».  
«Справедливость – великая штука и она в России всегда была востребована. Но справедливость у молодёжи связана с реформами. Они почему-то искренне думают и рассматривают сегодняшний день как нулевую отметку. Это отчасти верно, а отчасти нет. Потому что они сейчас думают как мы в 80-м году, когда нам казалось, что любые реформы – это хорошо, главное, чтобы не было как есть. Они по молодости и отсутствия жизненного опыта верят, что любые реформы – это хорошо, и разумные, и не разумные, и в этом их опасность для общества. Если реформы станут их средством и целью, то мы разнесём страну опять, как в начале 90-х», — сказал Журавлёв.
По словам политолога, ситуация в России может сменить уже через один президентский срок, то есть через шесть лет. Чтобы не допустить этого, нужно создавать институты, в которых молодых людей будут учить пропаганде и жизни.
«Нужно создавать институты или модернизировать существующие, в которых до молодёжи могли бы доносить их реальную задачу и политику. С одной стороны пропаганда, с другой – включение их в процесс не на первых ролях, чтобы они набили шишки и поняли, как все непросто. Если ничего не предпринять, то у нас всего один президентский срок. Если что-то предпринять, то мы бесконечны во времени», — добавил эксперт.
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#опасность
#россия
#молодёжь
#политика
#ссср
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Iltalehti: Финляндия намерена разместить у себя военный контингент США
05 декабря 2023, 12:52

Фото: istockphoto/sezer ozger

Доцент Хельсинкского университета политолог Йонас Бэкман считает, что причиной закрытия КПП на границе с Россией были вовсе не проблемы с мигрантами. На самом деле, полагает он, границу закрыть потребовали в НАТО.
Совсем неслучайно Брюссель и Вашингтон в один голос назвали введенные ограничения абсолютно обоснованными. Эксперт считает, что все дело в американских планах по созданию на территории Финляндии военной базы. По его словам, уже готов черновой вариант договора DCA (Defence Cooperation Agreement) — соглашения об оборонном сотрудничестве между Хельсинки и Вашингтоном, передает финское издание Iltalehti.

«Нам нужен диалог, а финские власти по инструкциям Вашингтона отказались от каких-либо разговоров с русскими», — возмущается эксперт.

Он назвал происходящее в стране «военным психозом» и с сожалением констатировал, что власти окончательно ушли от политики добрососедства.

По информации издания, Военно-воздушные силы США намерены взять в оборот авиационную инфраструктуру Лапландии, то есть аэропорт Рованиеми — третий по пассажиропотоку в стране. Там разместят истребители F-35 финских ВВС.

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#финляндия
#граница
#нато
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Конгресс США при новом спикере не одобрил ни одного пакета помощи Киеву
Конгресс США с 25 октября не одобрил ни одного пакета помощи Киеву
05 декабря 2023, 12:50

Фото: istock / Andrii Atanov

Конгресс Соединенных Штатов Америки после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона 25 октября не одобрил ни одного пакета помощи Украине. Об этом сообщает РАИ Новости.

Отмечается, что дату рассмотрения законопроекта о финансовой помощи Украине все еще не утвердили. 

До этого глава США Джо Байден запросил 106 млрд долларов в качестве помощи Украине и Израилю, но получив поддержки в Конгрессе. При этом, глава Министерства обороны США Ллойд Остин сообщил о новом пакете финансовой помощи в размере 100 миллионов долларов, но эти деньги является частью ранее одобренных средств.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что в случае отсутствия денег ​для поставок вооружения Киеву, Штаты окажутся не в состоянии продолжать поставлять оружие.

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#джо байден
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Путин назначил послом РФ в Нидерландах Владимира Тарабина
05 декабря 2023, 12:37

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла России в Нидерландах. Им стал Владимир Тарабин.
Бывший посол Александр Шульгин освобожден от должности, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Тарабин по совместительству стал также постоянным представителем России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Владимир Тарабин с 2019 года занимал пост директора департамента министерства иностранных дел РФ по вопросам новых вызовов и угроз.

Напомним, по результатам недавнего голосования в парламенте Нидерландов большинство получила крайне правая «Партия свободы». Ее представители выступают, в частности, за прекращение поставок вооружений на Украину.

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#партия
#рф
#нидерланды
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Путин в четверг проведет переговоры с президентом Ирана Раиси в Москве
05 декабря 2023, 12:15

Фото: сайт Кремля

Президент Ирана Эбрахим Раиси приедет в четверг в Москву, где проведет двухсторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство исламской республики Tasnim.
Отмечается, что в ходе переговоров будут обсуждаться торгово-экономическое и политическое сотрудничество России и Ирана, а также региональная и международная повестка, в особенности ситуация с конфликтом между Израилем и Палестиной. Визит президента Ирана Эбрахима Раиси подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию. Сообщается, что предстоящий визит будет рабочим, в ходе которого планируются переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Помощник президента Юрий Ушаков выразил надежду на то, что переговоры будут крайне полезными. 

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#россия
#иран
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Явлинский предложил примирить РФ и Украину по примеру Эльзаса
05 декабря 2023, 10:36

Фото: istock / Zerbor

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что установить мир между РФ и Украиной можно по примеру двух европейских государств.

«Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург?» — отметил политик в беседе с РБК.
Он также обратил внимание на то, что на сегодняшний день принадлежность этих территорий не вызывает ни у кого споров в отличие от многих других регионов в мире.

Явлинский отметил, что такой сценарий не сработал у Индии с Пакистаном или Израиля с Палестиной, но с Европы следует брать пример.

Ранее сообщалось, что Россия не против проведения переговоров с Украиной, в том числе на территории одной из стран Запада. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#европа
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IltaLehti: Финляндия начнет производство артиллерийских снарядов для Украины
05 декабря 2023, 10:31

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В Финляндии с 2024 года планируют запустить производство артиллерийских снарядов для Украины. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен.
По словам главы финского оборонного ведомства, намерение состоит в том, чтобы оказывать Киеву еще большую поддержку, чем в настоящее время. Это также еще больше повысит готовность Финляндии и других стран Северной Европы к производству боеприпасов, передает финское издание IltaLehti. Министр также добавил, что окончательное решение о начале производства снарядов для Украины будет принято достаточно скоро, еще до рождества (24 декабря).

В ноябре финские власти сообщили о выделении Киеву 20-го пакета военной помощи примерно на 100 миллионов евро. Всего за время конфликта Финляндия направила на военные нужды Украины около полутора миллиардов евро.

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#помощь
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В России заявили о готовности к переговорам с Украиной в западной стране
«Известия»: Россия готова к переговорам с Киевом в западной стране
05 декабря 2023, 10:06

Фото: istock / Diy1

Россия выражает готовность к переговорам с Украиной, в том числе на территории одной из западных стран. Об этом рассказал высокопоставленный источник «Известиям».

«В РФ допускают переговоры с Киевом в западной стране. Вероятнее всего, роль посредника может достаться стране, не входящей в блок НАТО», — пишут авторы статьи.
Собеседник издания заявил, что Москва не против проведения переговор на территории запада, включая Венгрию. Главное, что сама Украина и Запад пошли на конструктивный диалог с РФ.

«Мы ни за кем бегать не собираемся», — отметил источник.
Ранее сообщалось, что Британские дипломаты готовятся заставить Украину вступить в переговоры с Россией. Отмечается, что украинское контрнаступление провалилось, что заставляет сомневаться в том, что страна сможет победить. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#нато
#запад
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Британские дипломаты готовятся заставить Украину вступить в переговоры с РФ
DE: Британия может заставить Зеленского начать переговоры с Москвой
05 декабря 2023, 09:19

Фото: РИА Новости / Игорь Маслов

Дипломаты Великобритании готовятся заставить Украину пойти на переговоры с Россией, чтобы завершить конфликт. Об этом сообщает издание Daily Express.

В материале отмечают, что контрнаступление Украины не увенчалось успехом, на который рассчитывали, что заставляет сомневаться в том, что Украина одержит победу. 

«В дипломатических кругах поговаривают о том, чтобы оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров», — пишут авторы статьи.
В материале также обращают внимание на растущее давлении на украинского президента Владимира Зеленского, армия которого терпит поражения, а самого политика активно критикуют в стране.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация полностью перевела свою промышленность на военные рельсы, в чем многократно превосходит Украину, которая обречена без помощи Запада. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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