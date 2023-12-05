Картаполов усомнился в способности Запада дать Киеву 17 миллионов снарядов

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Число в 17 миллионов снарядов, который главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный мог попросить у Штатов появилась не просто так, но сейчас Запад не может и не желает дать Украине столько боеприпасов. Об этом заявил глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее украинское издание сообщало, что главком запросил у главы Пентагона Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для «деоккупации Украины».
Картаполов отметил, что 17 является расчетным числом.
«В военной науке есть такие понятия, как расчетные цифры и расчетные боеприпасы. Это не говорит о том, что их должно быть на самом деле 17 миллионов, тем не менее, это не утопия, а желание. Другое дело, что желания должны соответствовать возможностям», — отметил Картаполов.
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