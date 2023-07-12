Картаполов заявил, что генерал Суровикин сейчас отдыхает

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что генерал Сергей Суровикин сейчас в отпуске.
По его словам, военачальник в настоящее время не доступен и находится в отпуске.
Издание Financial Times ранее сообщало о том, что генерал армии Суровикин якобы задержан. Данная информация не была официально подтверждена. Позже, секретарь Общественной наблюдательной комиссии Мельников прокомментировал информацию о Суровикине и опроверг слухи о его задержании. Мельников заявил, что военачальника не содержат ни в каких-либо изоляторах.
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«Суровикин сейчас отдыхает», заявил Картаполов.
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Анастасия Крестьянова