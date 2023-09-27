Каширские единороссы получили благодарность губернатора за организацию выборов

Члены парламента Канады согласились осудить нацизм в любых его формах и выразили солидарность со всеми его жертвами прошлого и настоящего, сообщает телеканал CTV. Предложение лидера оппозиционного «Квебекского блока» Ива-Франсуа Бланше в итоге поддержали представители всех партий Канады.