Каширские единороссы получили благодарность губернатора за организацию выборов

Фото: телеграм-канале Михаила Шувалова
Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов вместе с депутатом Мособлумы Андреем Голубевым принял участие в заседании Политсовета местного отделения партии «Единая Россия». О этом сам Шувалов сообщил в своём телеграм-канале.
«В ходе заседания подвели итоги Единого дня голосования. Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв набрал 83,68% голосов, и это показатель доверия жителей региона. Местное отделение партии продемонстрировало высокий уровень подготовки выборов и результатов своей деятельности», – написал Шувалов.По его оценке, большую работу проделали депутаты фракции единороссов в Совете депутатов округа. Она была отмечена благодарностью губернатора, которую Голубев вручил председателю Совета депутатов, руководителю фракции Сергею Бурову. Обсуждали и вопрос созыва XXV Конференции отделения «Единой России» городского округа Кашира, которая пройдёт 12 октября.
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Лора Луганская