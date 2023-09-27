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Каширские единороссы получили благодарность губернатора за организацию выборов

27 сентября 2023, 10:37
Фото: телеграм-канале Михаила Шувалова

Фото: телеграм-канале Михаила Шувалова

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов вместе с депутатом Мособлумы Андреем Голубевым принял участие в заседании Политсовета местного отделения партии «Единая Россия». О этом сам Шувалов сообщил в своём телеграм-канале.

«В ходе заседания подвели итоги Единого дня голосования. Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв набрал 83,68% голосов, и это показатель доверия жителей региона. Местное отделение партии продемонстрировало высокий уровень подготовки выборов и результатов своей деятельности», – написал Шувалов.
По его оценке, большую работу проделали депутаты фракции единороссов в Совете депутатов округа. Она была отмечена благодарностью губернатора, которую Голубев вручил председателю Совета депутатов, руководителю фракции Сергею Бурову. Обсуждали и вопрос созыва XXV Конференции отделения «Единой России» городского округа Кашира, которая пройдёт 12 октября.

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#выборы
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#губернатор
#андрей воробьёв
#мособлдума
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В Финляндии хотят закрыть консульство РФ на Аландских островах
27 сентября 2023, 10:39

Фото: iStock/naumoid

Гражданская инициатива о закрытии консульства РФ на Аландских островах набрала 50 тысяч подписей, которые необходимы для передачи в парламент Финляндии.
ТАСС пишет, что петицию подписали 50 150 человек. Это позволит направить её на рассмотрение в финский законодательный орган. Данное количество подписей удалось собрать менее чем за 6 месяцев.

Петиция в поддержку ликвидации российского диппредставительства на Аландах появилась после вступления республики в НАТО.

Консульство в Мариехамне начало работу в 1940 году в соответствии с Московским мирным договором между СССР и Финляндией.

Ранее в Финляндии отметили, что поддержка Украины и членство в НАТО оказываются затратными для республики. Об этом заявил директор по оборонной политике при Министерстве обороны страны Янне Кууселу.

Политолог Марат Баширов уверен: от вступления в НАТО страдает в первую очередь простой народ. Об этом он рассказал «Радио 1».

«В западной Европе, в том числе, в Финляндии видно, что есть элита. Это элита, которая коррумпированная, это продажная элита, она находится на службе у США. А есть народ, который страдает. Но это не означает, что элита из-за страданий народа поменяет своё мнение относительно участия в НАТО. Это очевидно», — сказал Баширов.

Политолог отметил, что Финляндия всегда была ориентирована на Запад, однако вступление в НАТО сделало жизнь обычных граждан хуже.

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#финляндия
#нато
#санкции
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Россия обновила санкции против Британии
27 сентября 2023, 10:30

Фото: istock/syahrir maulana

Москва добавила 23 человека в список британских граждан, которым запрещён въезд в Россию.
В сообщении на сайте МИД сказано, что принято решение расширить российский «стоп-лист» и включить туда представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании (всего 23 человека).
 
В перечень попали начальник Штаба обороны вооруженных сил Энтони Радакин, Мадлен Алессандри, которая причастна к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении, председатель совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг.

Персональные ограничения начали распространяться и на сотрудников британских психологических центров, которые вовлечены в сбор и анализ информации для борьбы с РФ. Среди них Королевский институт оборонных исследований, «Фонд Генри Джексона», а также исследовательский институт «Сивитас».

Ранее Министерство торговли США ввело санкции против 5 компаний из России и 23 компаний из других стран. Об этом сообщается в уведомлении, размещенном в Федеральном реестре. 

Под санкции попали также компании из Финляндии, Германии, КНР, Омана, ОФЭ и Пакистана. В сообщении Минторга США указано, что эти организации действуют вопреки интересам нацбезопасности или внешней политики США.

С ограничениями столкнулись ООО «Грант Инструмент», «СМТ Айлоджик», ООО «Девайс Консалтинг», ВСМПО-АВИСМА и «Стрелой».

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#россия
#санкции
#великобритания
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Клинтон неуважительно обратилась к Владимиру Путину
Reuters: Бывшая госсекретарь США Клинтон обратилась по имени к Владимиру Путину
27 сентября 2023, 10:22

Фото: kremlin.ru

Бывшая государственный секретарь США Хилари Клинтон обратилась к президенту России Владимиру Путину по имени, ее словам передает The Reuters.
«Жаль, Владимир. Ты сам виноват в этом», - прокомментировала ситуацию Клинтон, говоря о вступлении в Североатлантический альянс все большего количества стран. 

Она также отметила, что расширение НАТО – следствие российской политики, и никто не заставляет вступать новые страны в альянс. 

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь требований для начала проведения переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Он отметил, что до конца дня на Украине будет принята государственная целевая программа «Единство в разнообразии».

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#страны
#нато
#сша
#владимир путин
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«Понесло»: Мэр Варшавы охарактеризовал последнее выступление Зеленского
Мэр Варшавы: Зеленского понесло во время заявления о зерновой сделке
27 сентября 2023, 09:48

Фото: kremlin.ru

Глава Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, сильно преувеличил с обвинениями в адрес Польши, заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский в интервью Polsat.
«Дошло до очень печальной ситуации. Конечно, Владимир Зеленский преувеличил. Его понесло. Он не должен был говорить таких слов», - прокомментировал ситуацию Тшасковский.

Ранее президент Украины заявил, что некоторые союзники Киева, «играя в политическом театре, готовят сцену для главного московского актера». Таким образом Зеленский выразил возмущение из-за запрета европейских стран на импорт украинского зерна. 

Напомним, ранее Венгрия, Словакия и Болгария ввели ограничения на ввоз украинского зерна до конца 2023 года. Лидеры стран заявили, что считают необходимым в первую очередь заботиться о собственных фермерах. 

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#президент
#ограничения
#импорт
#владимир зеленский
#польша
#оон
#зерновая сделка
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Журналист Карлсон считает Россию более христианской страной, чем Украина
27 сентября 2023, 07:06

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Ведущий Fox News Такер Карлсон заявил в своем выступлении, что Россия более гостеприимна для христиан, чем Украина. Такое мнение он выразил на религиозном мероприятии.
«Какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия? Это справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать?», - написал он на своей странице в соцсети X (бывшей Twitter, заблокирована в РФ).

По его словам, одна из этих стран занималась гонением священников при помощи полиции и армии, закрывались церкви, а священники арестовывались. И это была не Россия, заключил Карлсон.

Тем временем на Украине православная церковь перешла на новоюлианский церковный календарь. Теперь христианские праздники Киев будет отмечать со всей Европой, на 13 дней раньше.

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#россия
#храм
#церковь
#украина
#киев
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Байден заявил, что хочет залезть на дерево
Байден на встрече со спонсорами заявил, что хочет залезть на дерево
27 сентября 2023, 06:05

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден в ходе встречи со спонсорами своей кампании заявил, что желает залезть на дерево. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
Байден выступал на мероприятии по сбору средств, которое проходило в частной резиденции. Американский лидер произносил речь во внутреннем дворике, куда был допущен узкий круг журналистов. По словам одного из репортеров пула,  «Байден пошутил, что хочет залезть на большое дерево посреди двора, потому что не хочет домой».

Он добавил, что было не до конца понятно, шутит ли президент или говорит всерьёз.

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#сша
#президент
#дерево
#лидер
#байден
#джо байден
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CTV: Парламент Канады согласился осудить нацизм во всех его формах
27 сентября 2023, 05:40

Фото: iStock/Vladone

Члены парламента Канады согласились осудить нацизм в любых его формах и выразили солидарность со всеми его жертвами прошлого и настоящего, сообщает телеканал CTV. Предложение лидера оппозиционного «Квебекского блока» Ива-Франсуа Бланше в итоге поддержали представители всех партий Канады.
Кроме того, депутаты осудили приглашение в парламент украинского нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина», а также «отозвали» оказанные ему почести.

«Если бы любой член парламента знал, кому его просят встать и аплодировать, то ни один человек не поддержал бы это», — прокомментировала ситуацию лидер правительства Канады в Палате общин Карина Гулд, добавив, что члены её семьи пережили Холокост.
Ранее спикер парламента Канады Энтони Рота подал в отставку из-за скандала с чествованием 98-летнего Хунки. Рота заявил, что осознаёт свою вину и берёт ответственность за содеянное. Он подчеркнул, что понимает, сколько боли могла причинить людям такая халатность канадских парламентариев. По его словам, публичное чествование экс-бойца СС задело еврейские общины в Канаде, а также поляков, которые пережили нацистские преступления.

Напомним, что инцидент произошел во время посещения президентом Украины Владимиром Зеленским Канады. На заседании пригласили 98-летнего Ярослава Хунку и представили его как украинского борца за свободу. После приветствия его осыпали аплодисментами. ​

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#парламент
#депутаты
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Der Spiegel: Немцы освистали Шольца и Бербок из-за поставок оружия Киеву
27 сентября 2023, 05:13

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД ФРГ Анналена Бербок оказались освистаны толпой немецких избирателей во время их совместного предвыборного турне по стране. Граждан Германии возмутила одинаковая позиция обоих политиков по поводу поставок оружия на Украину, пишет издание Der Spiegel.
И Шольц, и Бербок подверглись одинаково жестокой критике, даже несмотря на то, что оба они принадлежат к разным политическим партиям. Вместе со свистом и улюлюканьем из толпы в их адрес неслись многочисленные упрёки и оскорбления.

Канцлера Шольца, в частности, обвиняли в развязывании конфликта на территории Украины, а также провоцировании инфляции и миграционного кризиса непосредственно в самой Германии. А главе МИД советовали «свалить» и упрекали в том, что именно она добилась решения о поставках Киеву военной техники.

Как заключило издание, обоим ключевым фигуром немецкого правительства в этой ситуации оставалось только  «идти дальше, сохраняя хорошую мину при плохой игре».

Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN заявила, что Германия   отправляла Киеву сильно устаревшие образцы техники и вооружения, которые не всегда оказывались рабочими. При этом, по её словам, в правительстве Германии точно знали о качестве поставляемой техники и вооружения, и якобы предупреждали, что всё это может «особо не работать».  

В рамках нового пакета военной помощи Украине, стоимость которого составляет 400 миллионов евро, Берлин поставит Киеву среди прочего десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин. В состав помощи также войдут 30 тысяч 155 миллиметровых снарядов, порядка 4 тысяч дымовых снарядов такого же калибра, 480 противотанковых ракет АТ2, 200 бронемашин MRAP, а также зимняя одежда и генераторы электроэнергии. А вот дальнобойных ракет Taurus в пакете этом не будет.

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#германия
#поставки
#военная техника
#украина
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На Украине боятся раскола страны по «корейскому сценарию»
Pais: На Украине боятся раскола страны по «корейскому сценарию»
27 сентября 2023, 05:02

Фото: iStock/JARAMA

Сама страшным поворотом событий для президента Украины Владимира Зеленского станет раскол Украины на две части по «корейскому сценарию». Однако по мнению автора испанского журнала Pais, вскоре это может стать реальность.
В публикации отмечается, что украинский конфликт может привести к разделению страны на две части, как это когда-то произошло на Корейском полуострове.

«В политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части», — пишет журналист.

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#украина
#сценарий
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