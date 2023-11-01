Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал визит Макрона в Казахстан как исторический

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал визит французского лидера Эммануэля Макрона в Астану историческим. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
Макрон начал свою поездку по странам Средней Азии с визита в Казахстан, куда он прибыл утром 1 ноября. Главы двух государств провели встречу в узком формате. Во время переговоров основное внимание было уделено укреплению политического взаимодействия, а также расширению торгово-экономического сотрудничества в инвестиционной и энергетической сферах.
Токаев отметил, что сотрудничество Франции и Казахстана динамично развивается, однако ему необходимо придать дополнительный импульс. Он также выразил уверенность в продуктивности предстоящих переговоров.
В свою очередь Макрон назвал Францию ключевым и надежным партнером Казахстана в Евросоюзе. Французский лидер также добавил, что его страна является одним из основных инвесторов в экономику республики. В целом он дал высокую оценку отношениям между двумя странами.
Читайте также:
Президент Франции Макрон прибыл в Казахстан
Макрон высказался о переговорах Путина и Орбана
Макрон считает, что масштабная военная операция в секторе Газа стала бы ошибкой
Токаев отметил, что сотрудничество Франции и Казахстана динамично развивается, однако ему необходимо придать дополнительный импульс. Он также выразил уверенность в продуктивности предстоящих переговоров.
Читайте также:
Президент Франции Макрон прибыл в Казахстан
Макрон высказался о переговорах Путина и Орбана
Макрон считает, что масштабная военная операция в секторе Газа стала бы ошибкой
Александр Бойцов