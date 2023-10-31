«Катастрофа библейского масштаба»: Ливан и Турция могут вступить в войну с Израилем

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События на Ближнем Востоке продолжают накаляться. Израильская сторона заявила о расширении наземной военной операции на территории сектора Газа, в Турции прошли митинги в поддержку Палестины, а ливанская группировка нанесла один из крупнейших ударов по военной базе ЦАХАЛа. Редакция «Радио 1» расскажет, к чему может привести эскалация конфликта в регионе, и кто способствует усугублению кризиса.
Нетаньяху заявил о вступлении операции Израиля в Газе в третью фазу
Наземная военная операция в секторе Газа вступает в третью фазу. Об этом сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, военные действия будут расширены в ближайшее время, так как Израиль уже находится в состоянии войны и его целью является полное уничтожение управленческого потенциала палестинской группировки ХАМАС.
«Хизбалла» ударила по базе ВМС Израиля
Члены ливанской группировки «Хизбалла» нанесли массированный удар по военно-морской базе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Атака на объект привела к выведению из строя технического оборудования, которое позволяло израильской стороне следить за территорией Ливана.
Израиль отказался прекращать огонь
Прежде боевики формирования обстреляли командный пункт управления одной из израильских бригад. Наряду с этим, премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что намерен предпринять все усилия, чтобы не допустить вступления ливанской стороны в войну, однако добавил, что не исключает эскалации конфликта.
Турция объявит Израиль военным преступником
В стамбульском аэропорту состоялся митинг в поддержку Палестины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государство намерено объявить Израиль военным преступником, и работа в этом направлении уже ведется. Глава турецкого государства назвал события в секторе Газа «настоящей резней» и подчеркнул, что движение ХАМАС не является террорисичской группировкой, как полагает израильская сторона. Он также назвал Тель-Авив оккупантом и добавил, что народ Газы намерены истребить, путем отключения воды, топлива и продовольствия.
Небензя: Израиль и США устроили гуманитарную катастрофу
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что на оккупированной территории Палестины произошла «гуманитарная катастрофа библейского масштаба», к которой причастны США и Израиль.
По его словам, количество погибших в секторе Газа уже превысило 8 тысяч человек, большинство из которых дети и женщины. Небензя отметил, что на фоне растущих потерь среди мирного населения и нехватки медицинского оборудования, Израиль препятствует ввозу гуманитарной помощи в анклав.
События в регионе обострились 7 октября, когда вооруженные боевики формирования ХАМАС вторглись на израильские территории. Атака стала беспрецедентной по своим масштабам за все время конфликта между Палестиной и Израилем, который длится более 75 лет. ЦАХАЛ объявил о проведении на территории сектора Газа наземной военной операции, в качестве ответных мер на вторжение палестинской группировки.
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