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Президенту Научного общества кавказоведов и эксперту Института мировой экономики международных отношений РАН Александр Крылов заявил, что приглашение Армении в НАТО со стороны председателя Европейского комитета по расширению альянса Гюнтера Фелингера является частью пропагандистской войны.
«Такие обращения являются частью пропагандистской войны, которая ведётся коллективным Западом и его союзниками на Кавказе против России. Лозунги, призывающие ту или иную страну в регионе вступить в НАТО, уже использовались в отношении Грузии. Но Тбилиси уже успел убедиться в том, что двери в НАТО для него закрыты, как бы верно он ни служил Вашингтону. Тот же путь предлагается пройти и Еревану», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Крылов.
Он подчеркнул, что подобное предложение противоречит национальным интересам армянского народа.
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