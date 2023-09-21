Казахстан оказался в западне из-за антироссийской политики

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Казахстан оказался в тяжелом положении из-за отказа России и Запада помогать в решении проблем с дефицитом воды и энергии. Об этом сообщает «Царьград».
Страна всегда сталкивалась с дефицитом пресной воды. Ранее Казахстану помогала соседняя Киргизия, поставляя воду из Кировского водохранилища. Однако из-за внутренне- и внешнеполитических проблем в Киргизии, поставки прекратились.
Затем Казахстан обратился к России, но получил отказ, поскольку переброска воды может нанести вред природе, а также негативно сказаться на экономике.
Такая же ситуация складывается и в недостатком энергии в стране.
Политолог, военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с «Царьградом» заявил, что США настраивают Казахстан против России. По мнению эксперта, это делается для того, чтобы подготовить против РФ новый фронт, поскольку с Украиной уже всё решено.
Подтверждает это явная антироссийская политика Казахстана. Так, государство присоединилось к санкциям Запада, хотя оно не является частью Евросоюза. Кроме того, в городах начали работать так называемые языковые патрули, которые отслеживают русскоязычных людей.
В заключение беседы Михайлов призвал Россию как можно быстрее реализовать все цели СВО, чтобы показать странам СНГ все негативные последствия сотрудничества с США.
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Затем Казахстан обратился к России, но получил отказ, поскольку переброска воды может нанести вред природе, а также негативно сказаться на экономике.
Политолог, военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с «Царьградом» заявил, что США настраивают Казахстан против России. По мнению эксперта, это делается для того, чтобы подготовить против РФ новый фронт, поскольку с Украиной уже всё решено.
Подтверждает это явная антироссийская политика Казахстана. Так, государство присоединилось к санкциям Запада, хотя оно не является частью Евросоюза. Кроме того, в городах начали работать так называемые языковые патрули, которые отслеживают русскоязычных людей.
В заключение беседы Михайлов призвал Россию как можно быстрее реализовать все цели СВО, чтобы показать странам СНГ все негативные последствия сотрудничества с США.
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Анастасия Чинкова