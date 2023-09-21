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Казахстан оказался в западне из-за антироссийской политики

В Казахстане зреет кризис из-за дефицита воды и энергии
21 сентября 2023, 12:37
Фото: iStock/freedarst

Фото: iStock/freedarst

Казахстан оказался в тяжелом положении из-за отказа России и Запада помогать в решении проблем с дефицитом воды и энергии. Об этом сообщает «Царьград».
Страна всегда сталкивалась с дефицитом пресной воды. Ранее Казахстану помогала соседняя Киргизия, поставляя воду из Кировского водохранилища. Однако из-за внутренне- и внешнеполитических проблем в Киргизии, поставки прекратились.

Затем Казахстан обратился к России, но получил отказ, поскольку переброска воды может нанести вред природе, а также негативно сказаться на экономике.


Такая же ситуация складывается и в недостатком энергии в стране.

Политолог, военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с «Царьградом» заявил, что США настраивают Казахстан против России. По мнению эксперта, это делается для того, чтобы подготовить против РФ новый фронт, поскольку с Украиной уже всё решено.

Подтверждает это явная антироссийская политика Казахстана. Так, государство присоединилось к санкциям Запада, хотя оно не является частью Евросоюза. Кроме того, в городах начали работать так называемые языковые патрули, которые отслеживают русскоязычных людей.

В заключение беседы Михайлов призвал Россию как можно быстрее реализовать все цели СВО, чтобы показать странам СНГ все негативные последствия сотрудничества с США.

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#казахстан
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#россия
#сша
#вода
#энергетика
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Алиев извинился за гибель миротворцев РФ в Карабахе
21 сентября 2023, 13:05

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным извинился и выразил глубокие соболезнования из-за гибели в Нагорном Карабахе военнослужащих российского миротворческого контингента. Об этом сообщили в пресс-служба Кремля.

«По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым», - уточнили в Кремле. 

Напомним, в российском Минобороны 20 сентября сообщили, что на территории Нагорного Карабаха под обстрелом оказался автомобиль. На нем передвигались миротворцы РФ. Точное число военнослужащих, которые скончались в результате трагедии, не раскрывается.

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#президент
#соболезнования
#армения
#минобороны
#служба
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В Карабахе погиб замкомандующего российского миротворческого контингента
Из-за обстрела в Карабахе погиб замкомандующего миротворцами РФ Ковган
21 сентября 2023, 12:38

Фото: iStock/SergeyPankratov

В результате обстрела в Нагорном Карабахе погиб замкомандующего российского миротворческого контингента в регионе Иван Ковган. Он занимал также пост заместителя командующего подводными силами Северного флота России. Об этом сообщили на сайте Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

«Вчера, в Армении погиб заместитель командующего подводными силами СФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Ковган Иван. Был откомандирован туда два месяца назад на должность замкомандующего миротворческого контингента», - уточняется на сайте. 

Также отмечается, что погибший жил проживал в городе Гаджиево. В командировку он отправился еще 11 мая.

Напомним, в российском Минобороны 20 сентября сообщили, что на территории Нагорного Карабаха под обстрелом оказался автомобиль. На нем передвигались миротворцы РФ. Точное число военнослужащих, которые скончались в результате трагедии, не раскрывается. 

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#автомобиль
#погибший
#минобороны
#рф
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«Всё очень плохо»: Экс-депутат Рады Царев заявил о скором провале Зеленского
Экс-депутат Рады Царев раскрыл удручающее будущее Зеленского
21 сентября 2023, 12:17

Фото: IStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что для окончания боевых действий нужно вывести российские войска с Украины и вернуть стране контроль над границей и исключительной экономической зоной в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе. Украинский лидер также призвал Трампа раскрыть свои планы по возврату мира на Украине.
Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что Зеленский не до конца понимает своих полномочий. В беседе с «Радио 1» политик отметил, что такие заявления «не доведут до добра» украинского лидера.
«У Зеленского всё очень плохо, сейчас он пытается играть плохими картами, ему надо блефовать. И дальше всё будет только хуже. Мы помним, как в день его приезда The New York Times сделала расследование, в котором говорится об ударе по Константиновке. В статье говорится, что ударили именно украинские власти. И не просто так публикация этого расследования совпала с приездом Блинкена. Потом мы помним скандал с Дудой, когда Зеленский не захотел с ним встречаться. Я думаю, что и дальше визиты Зеленского будут сопровождать какие-то неудачи. США важно обосновать снижение финансирования и поставок оружия, сделать виновным Зеленского», — сказал Царев.
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#зеленский
#украина
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Экс-депутат Рады Царев: Зеленский фактически объявил войну России
Экс-депутат Рады Царев: два условия Зеленского сводятся к войне
21 сентября 2023, 12:06

Фото: IStock/kremlin

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета Безопасности ООН озвучил свой мирный план, состоящий из двух требований. По его словам, Россия должна вывести войска с территории Украины в пределах границ 1991 года, а также полностью вернуть Киеву контроль над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
Экс-депутат Верховной рады Олег Царев отметил, что фактически украинский лидер потребовал капитуляции России и тем самым перечеркнул все возможности для переговоров. В беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что слова Зеленского практически означают объявление войны.
«Фактически он потребовал капитуляции России, о чем сейчас речи быть не может. Таким образом он перечеркнул возможности для переговоров. В своем выступлении он мог бы подвязать не два пункта, а один — просто выйти и сказать, что переговоров не будет, будет война. Возможно, для этого он и сократило свой план, потому что изначально пунктов было гораздо больше, но все они сводились к капитуляции. А он оставил два, чтобы не путать тех, кто будет его слушать», — сказал Царев.
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#война
#украина
#россия
#спецоперация
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СМИ раскрыли планы Зеленского и Умерова
Politico: Зеленский и Умеров посетят Пентагон
21 сентября 2023, 11:48

Фото: Сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны страны Рустем Умеров в четверг, 21 сентября, посетят Пентагон. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на свои источники.
«Ожидается, что Зеленский в четверг посетит Пентагон. По словам человека, знакомого с ходом визита, которому была предоставлена анонимность, чтобы рассказать о деликатных планах, на мероприятии также будет присутствовать новый министр обороны Украины Рустем Умеров», - отмечается в материале. 

Напомним, в настоящий момент Зеленский находится на территории США. Президент Украины уже выступал на площадке Генассамблеи ООН. В четверг он планирует лично встретиться с американским лидером Джо Байденом. Кроме того, уточняется, что переговоры пройдут в Белом доме. 

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#сша
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#зеленский
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#министр
#заявление
#шольц
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В США назвали Украину лабораторией для военных
Мара Карлин: Украина стала лабораторией по изучению военных инноваций
21 сентября 2023, 11:29

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украина превратилась в лабораторию для военных специалистов. Об этом заявила помощник министра обороны США Мара Карлин в рамках своего выступления в Университете Рональда Рейгана.
По ее словам, многие детали становятся известными в тот момент, когда начинаются бои. 

«Есть вещи, которые неизбежно узнаешь во время боевых действий. Мы видели это, когда наши войска были в Ираке и Афганистане. Сколько инноваций появлялось. Их применяли на поле боя и выясняли, какие изменения необходимо внести. И такой цикл очень важен. Очевидно, что Украина — это лаборатория для изучения военных инноваций», - уточнила Карлин. 

Она также выразила уверенность в том, что в противостоянии на территории Украины ведется отработка использования технологий искусственного интеллекта.

Напомним, украинские войска на протяжении нескольких месяцев осуществляют контрнаступательные операции. Командование ВСУ бросает в бой те бригады, которые прошли подготовку в странах НАТО. Также они вооружены произведенной на Западе техникой. 

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#лаборатория
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Шольц сделал шокирующее заявление о Путине
Шольц: Президент РФ хочет осуществить план по завоеванию Украины
21 сентября 2023, 11:08

Фото: Сайт Кремля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о российском лидере Владимире Путине в рамках своего выступления в ООН. Об этом сообщает издание Die Welt.
«Причина, по которой продолжаются страдания на Украине и во всем мире, ошеломляюще проста: президент России хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины», - отметил Шольц. 

По его мнению, Путину необходимо выполнить все требования Генеральной Ассамблеи ООН, которые предполагают вывод ВС РФ. 
 
Напомним, российская сторона начала СВО на территории Украины еще 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин уточнял, что цель операции –защита граждан, которые столкнулись с издевательствами и геноцидом со стороны украинских властей. 

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#вс рф
#шольц
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Российские власти подтвердили трудности с выплатой пенсий за рубежом
21 сентября 2023, 10:51

Фото: istockphoto/dobok

Продолжающиеся санкции против российской банковской системы приводят к проблемам при получении пенсий граждан России, проживающих за рубежом. Например, в Израиле пенсионерам предлагают ехать за выплатой на Родину.
Банки-корреспонденты удерживают пенсионные средства, которые Социальный фонд переводит за рубеж, чтобы проживающие там пожилые люди смогли получить полагающуюся им по закону выплату, передает «РБК». Одной из крупнейших стран по числу проживающих российских пенсионеров является Израиль. Там их насчитывается 52,5 тысячи человек.

Российско-израильское соглашение оговаривает, что выплаты российским пенсионерам, живущим в Израиле, производятся в долларах США. Израиль как государство не присоединялся к антироссийским санкциям Запада, но на практике местные банки соблюдают ограничения. В случае невозможности перевода пенсии за границу из-за санкций выплаты приостанавливаются. Но после того, как гражданин напишет в Социальный фонд заявление с указанием новых реквизитов в российском или зарубежном банке, пенсия снова начинает ему перечисляться, включая доплату за пропущенное время.

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В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха
21 сентября 2023, 10:47

Фото: istock / ffikretow

Делегация армянского населения Нагорного Карабаха направилась на встречу с представителями Баку в город Евлах. Информацию передает агентство Trend.
Как сообщает издание, армянские представители Карабаха прибыли в сопровождении российских миротворцев.

Ранее администрация президента Азербайджана заявила, что на встрече будут подниматься вопросы реинтеграции армянского населения. Ильхам Алиев заявил, что права армян Нагорного Карабаха будут обеспечены.

Напомним, что, 19 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал в Карабахе «антитеррористические мероприятия» для восстановления конституционного строя. Условием мира азербайджанская сторона назвала полный вывод из Нагорного Карабаха войск Армении, а также роспуск властей в Степанакерте. Армения заявляет об отсутствии армянских подразделений в Карабахе еще с 2021 года и называет происходящее агрессивными действиями Баку.

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