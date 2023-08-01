Казахстан отказал США в экстрадиции россиянина Кислицина

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Консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов сообщил, что Казахстан отказал США в экстрадиции задержанного в Алма-Ате гражданина России Никиты Кислицина.
Ранее сообщалось об отказе Бразилии США в экстрадиции россиянина Черкасова. Мужчина отбывает срок в бразильской колонии за шпионаж. Согласно действующему законодательству страны, просьба об экстрадиции не может быть удовлетворена, пока осужденный полностью не отбыл назначенное судом наказание.
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