Казахстан прекратил поставлять в Россию 106 наименований товаров

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Казахстан на фоне антироссийских санкций Запада прекратил поставку в Россию 106 наименований товаров. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев.
Ранее, в конце сентября, президент страны Касым-Жомарт Токаев в Германии заявил, что Казахстан намерен придерживаться санкционной политики Запада в отношении России. Однако вместе с тем говорил о том, что страна не превратится в «анти-Россию». Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев убеждён, что такие противоречивые заявления главы государства говорят о его желании угодить всем сторонам.
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Анастасия Чинкова