Казахстан сообщил об отсутствии запросов РФ на помощь ОДКБ в связи с попыткой мятежа

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МИД Казахстана: Россия не запрашивала помощи у стран ОДКБ из-за попытки мятежа в стране
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что Россия не запрашивала помощи у стран ОДКБ на фоне попытки мятежа. Соответствующее заявление он сделал на брифинге.
По его словам, официального запроса помощи с российской стороны по линии МИД не поступало. Он пояснил, что Россия не обращалась к ОДКБ с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации в стране.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Россия совершила исторический шаг, который Западу придется принять.
По его словам, официального запроса помощи с российской стороны по линии МИД не поступало. Он пояснил, что Россия не обращалась к ОДКБ с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации в стране.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Россия совершила исторический шаг, который Западу придется принять.
Анастасия Крестьянова