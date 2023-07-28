Келин: в Лондоне очень ревностно отнеслись к саммиту «Россия-Африка»

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Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что в Великобритании довольно ревностно отнеслись к саммиту «Россия-Африка» и пытались подать его в негативном свете.
«Здесь очень ревностно отнеслись к саммиту "Россия-Африка", внимательно отслеживали результаты. Пытались его подать как можно более негативно», – заявил Келин в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, перед проведением саммита представители Лондона в ходе своих визитов в Африку пытались принудить африканских лидеров и дипломатов отказаться от поездки в Санкт-Петербург. При этом он подчеркнул, что у них ничего не вышло, а успех саммита указывает на прочность российских позиций в странах Африки.
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